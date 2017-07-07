4 мифы о сексе, которые способны разрушить ваши отношения
Будьте осторожны, чтобы не повторять чужих ошибок, сообщает сайт Наша мама.
Пары не мастурбируют
Сформированные пары маструбують еще чаще, чем одинокие люди. Об этом говорят исследования института Калифорнии. И с этим нужно просто смириться. Правда, некоторых это искренне оскорбляет и факт маструбаціі может перейти в скандал. Чтобы маструбация партнера не вызывала обиду, специалисты советуют и второй половине увлечься этим делом.
Девушки не любят секс по-быстрому
На самом деле, любят. Нет, это не значит, что секс всегда должен быть быстрым, но и сильно длинный половой акт может раздражать. Более того, если затянутый половой акт становится нормой, женщина начнет избегать близости.
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Женщины реже хотят секса
Этот миф о сексе может стать причиной угасания каких-либо чувств. На самом деле, женщины хотят секса так же, как и мужчины. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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