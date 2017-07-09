4 главные ошибки в воспитании детей

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Не стоит этого делать! Сообщает сайт Наша мама.

1. Мы не позволяем детям чувствовать риск.
Мы живем в мире, в котором угрозы окружают нас на каждом шагу. Понимая это, мы делаем все, чтобы защитить наших детей. Но психологи из Европы уверены: если ребенок не играет на улице, если ей ни разу не пришлось упасть и ободрать коленку, то во взрослой жизни ребенок часто страдает всевозможными фобиями и комплексами. Детям нужно несколько раз упасть, чтобы понять, что в этом нет ничего страшного. Подростку нужно поссориться и пережить горечь утраты первой любви, чтобы стать эмоционально зрелым – без этого невозможны длительные отношения. Если родители исключают все риски из жизни детей, есть высока вероятность того, что ребенок в будущем станет высокомерным, высокомерно и с низкой самооценкой.

2. Мы бросаемся на помощь слишком быстро.
Современное поколение молодежи не развило в себе определенные умения, которые еще 30 лет назад были присущи каждому ребенку. Мы стремимся во всем «помочь» ребенку и окружаем его чрезмерной заботой, поэтому лишаем его необходимости самостоятельно решать проблемы и искать выход из сложных ситуаций. Рано или поздно ребенок привыкает к тому, что кто-то “придет на помощь”. В реальном мире такого не будет, поэтому ребенок окажется неприспособленным ко взрослой жизни.

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3. Мы восторгаемся ими слишком легко.
Вопросом о повышении самооценки детей в школе задались еще в 1980-е годы. На большинстве соревнований начало действовать правило “каждый – победитель”, “медаль – каждому участнику”. Такой подход позволяет ребенку чувствовать себя особенным, но исследования показывают, что у этого метода есть непредсказуемые последствия. Впоследствии ребенок начинает замечать, что мама и папа – единственные, кто считает, что она великолепна, в то время как никто другой даже не вспоминает об этом. Дети начинают сомневаться в точке зрения своих родителей. Им, конечно, приятно, что их хвалят, но они понимают, что никакой ихнои заслуги в этом нет. И если мы восторгаемся ими слишком легко, дети начинают жульничать, преувеличивать и лгать, чтобы избегать сложных ситуаций. А когда вырастают, то не способны противостоять или справляться с ними. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: blyskavka.top

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