33 способа как сэкономить деньги и увеличить доходы
2014-03-20 15:27
33 способа как сэкономить деньги и увеличить доходы
Много кто любит тратить деньги, но сохранить их и приумножить сможет не каждый.
Много кто любит тратить деньги, но сохранить их и приумножить сможет не каждый.
Советы, которые помогут вам улучшить свое финансовое положение.
1. Храните деньги в крупных купюрах.
2. Храните деньги круглыми суммами.
3. Выделяйте из всего объема средств неприкосновенную сумму и постоянно ее увеличивайте.
4. Расценивайте экономию как заработок.
5. Обгрунтовуйте каждую покупку.
6. Заведите журнал ежедневных доходов и расходов.
7. Пересчитывайте деньги каждый день в одно и то же время.
9. Не давайте деньги в долг.
10. Не берите деньги в долг.
11. С уважением относитесь к малым деньгам.
12. Не рассчитывайте будущими прибылями.
13. Семейным бюджетом должен руководить один человек.
14. Всегда имейте заначку.
15. Не балуйте деньгами детей.
16. Храните деньги в разных валютах.
17. Берите кредит, если Вы сможете погасить его, даже потеряв источники дохода.
18. Помогайте деньгами родителям.
19. Не совершайте незапланированных покупок.
20. Пересчитывайте деньги, получая сдачу.
21. Планируйте свой доход.
22. Малый заработок часто приводит к дополнительным доходам.
23. Рост дохода зависит от твоей популярности как специалиста.
24. Увеличение дохода зависит от качества твоей работы.
25. Легкие деньги, как правило, выходят боком.
26. У легких денег плохой конец.
27. Дарите деньги только тем, кто в них нуждается.
28. Не осуществляйте благотворительность в ущерб себе и своей семье.
29. Деньги всегда должны приносить пользу.
30. Не гнушайтесь любой возможностью заработать.
31. Не верьте тем, кто говорит, что богатство – это просто.
32. Деньги любят логику и холодный расчет.
33. Деньги могут сделать человека, как богатым, так и бедным.