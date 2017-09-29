30 сентября празднуем Веры, Надежды, Любови и Софии
strong>Этот день считается одним из женских праздников, поэтому 30 сентября женщины могли не работать, даже не выполнять работы по дому
Женщина по имени София, что в переводе означает «мудрость», жила в Риме во II веке, во времена правления императора Адриана. Она имела трех дочерей, которых назвала именами главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Вскоре после рождения третьего дочери женщина потеряла мужа, однако жила благочестиво, бережно воспитывала дочерей, приучала их проявлять в жизни те христианские добродетели, имена которых они имели, давая им пример мужества и выносливости в святой вере. И девочки вырастали хорошими и благоразумными.
Когда в 137 году началось преследование христиан, мать с дочерьми посадили и отправили на суд к императору. Он, когда узнал о принадлежности семьи к христианству, пожелал лично увидеть трех сестер и их мать. Старшей, Вере, было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – только 9. Все четверо без страха признали перед императором, исповедующих веру в Христа.
Когда требования отречься христианской веры не помогли, Адриан поручил родовитой женщине палладия убедить мать и дочерей вернуться к идолопоклонства. Однако ей тоже это не удалось: сестры не изменили своих убеждений.
Тогда их снова привели к императору Адриану, который начал настаивать, чтобы девушки принесли жертву языческим богам. Сестры с негодованием отвергли его приказ. «У нас есть Бог Небесный, – ответили они, – его детьми мы желаем остаться, а на твоих богов плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого нам Господа нашего Иисуса Христа ».
Разгневанный Адриан велел пытать детей – и всех трех сестер на глазах друг у друга и их матери замучили до смерти. София не претерпела от палачей телесных мук, но ее обрекли на еще более сильные душевные страдания от разлуки с детьми. Женщина похоронила останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал матери тихую смерть и принял ее душу в небесную обитель.
Мучители, пораженные такой силой любви к христианского бога, склонились перед величием этих смертей и построили им храм, а свидетели трагедии разнесли эту историю по всему миру.
Софию, которая понесла большие душевных мук за Христа, вместе с дочерьми Церковь причислила к лику святых.
Несмотря на эту страшную историю, праздник Веры, Надежды, Любови и Софии всегда воспринимали радостно. Ведь девушки и их мать показали, что для людей, усиленных благодатью Святого Духа, недостатки телесных сил не препятствуют проявления силы духа и мужества.
В день Веры, Надежды, Любови и Софии женщинам с этими именами дарят подарки. Именинницы же по традиции отправляются на утреннюю службу в храм, чтобы почтить своих родителей.