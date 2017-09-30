30 сентября – Всеукраинский день библиотек
2017-09-30 07:22
30 сентября – Всеукраинский день библиотек
Всеукраинский День библиотек отмечается 30 сентября согласно Указу Президента Украины от 14 мая 1998 №471/98.
Первые библиотеки в Киевской Руси стали открываться при церквях и монастырях после принятия в 988 году христианства. Самой большой и богатой в то время была библиотека Софии Киевской, основанная в 1037 году Ярославом Мудрым. В целом в библиотеке насчитывалось до 900 томов рукописных книг — грандиозное для средневековья количество, передает Rus.Media.
Книги, которые выходили из мастерских Софийского собора, стали основой других библиотек, в частности огромной библиотеки Печерского монастыря, которая с конца ХІ века. стала крупнейшим центром культурной жизни Киевской Руси.
Во время монголо-татарского нашествия книги гибли в войнах и пожарах. С тех времен сохранились считанные экземпляры библиотеки Софии. Самые известные: Рейнское евангелие (которое дочь Ярослава Мудрого Анна вывезла во Францию из Киева). На этой книге приносили клятву французские короли, а в настоящее время дают клятву президенты Франции, Остромирово евангелие (1056-1057), два Изборника 1073 и 1076 гг., Мстиславово евангелие XII века.
В Западной Украине активный библиотечный движение начинается с создания Галицко-волынского княжества (примерно с XIII века). При дворе князя Владимира Васильковича — книжника и философа — существовала огромная книжная мастерская.
С появлением книгопечатания в середине XV в. происходят большие изменения во всем европейском книгоиздании и, конечно, библиотечном деле. Значительное развитие библиотеки приобрели в XVI веке, большие книгохранилища появились при школах в Остроге и во Львове. В XVII ст. организована библиотека Киевской академии. В XVIII ст. значительные библиотеки имели зажиточные благородные роды, казацкие старшины, епископы, монастыри, разные школы.
Во второй половине XIX — начале ХХ века. в Западной Украине, которая входила в то время в состав Австро-Венгрии, действовала сеть культурно-образовательных центров «Просвещение». Это общество уже в 1914 год имело по всему краю 78 филиалов, 2944 читальни. В 1914-м собственные читальни действовали в 75% украинских населенных пунктов Галичины, в 1939-м сетью филиалов и читален «Просвиты» было охвачено 85% западноукраинских земель.
В советские времена библиотечное дело стало частью государственной политики.
Сегодня в Украине насчитывается около 40 тысяч библиотек. Среди ведущих — Национальная библиотека Украины имени. И. Вернадского, Национальная парламентская библиотека Украины, Государственная библиотека Украины для детей, Государственная историческая библиотека Украины и другие.
Количество библиотечных работников превышает 52 870.
Услугами книгохранилищ пользуются более 17 миллионов 490 тысяч читателей.