30 сентября – Международный день переводчика
2017-09-30 07:19
30 сентября – Международный день переводчика
В 1991 году Международная Федерация Переводчиков (FIT) провозгласила День святого Иеронима, традиционно считающегося покровителем переводчиков — Международным днем переводчиков.
Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов Церкви, был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента. Он много путешествовал и в молодости совершил паломничество в Святую Землю. Позже он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где жил отшельником-аскетом. Здесь он изучал еврейский и халдейский языки и спутниками себе имел, по его собственным словам, «лишь скорпионов и диких зверей». В пустыне он несколько раз слышал трубы, возвещающие Страшный Суд. В западноевропейской живописи он часто изображается, как слушает ангелов, трубящих в трубки над его головой, передает Rus.Media.
В 386 году Иероним обосновался в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Одиннадцать столетий спустя его версия была провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата). Кроме того, считается, что Иероним был создателем глаголицы.
Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. В бесчисленных картинах святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье, пишущим, рядом лежит лев. Датой смерти Иеронима считается 420 год. Его мощи были перенесены из Вифлеема в Рим.