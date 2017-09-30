30 сентября большой праздник: почему девушкам нужно плакать в этот день
2017-09-30 13:39
30 сентября большой праздник: почему девушкам нужно плакать в этот день
Узнайте, какой праздник отмечаем 30 сентября, а также об истории и традициях этого дня
30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Праздник посвящен трем христианским мученицям, которые во время гонений не отреклись от своей веры. Мы расскажем об истории и традициях праздника, а также о том, что можно, а что нельзя делать в этот день, передает Rus.Media.
История праздника святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
По преданию, во втором веке в Риме жила христианка София, которая имела трех дочерей. Случилось так, что император Адриан узнал о великую веру в Бога этой семьи. Он вызвал девушек к себе и требовал отречься от христианской веры. Но София с дочерьми отказались это сделать и рассказали Адриану о великом Спасителе и вечной жизни верующих людей. После этого правитель разозлился и приказал отдать страшным пыткам и казнить сестер. При этом, их мать Софию не стали убивать, хотя женщина страдала не меньше, чем ее дочери. Измученная женщина сидела два дня у могилы дочерей, а на третий Господь послал ей смерть.
Интересные традиции и обычаи в праздник
30 сентября принято поздравлять с днем ангела женщин по имени Вера, Любовь, Надежда и София. Им посвящают стихи, дарят цветы, подарки, иконы, ладанки, различные сладости.
Именинницы угощают родственников и друзей пирогами, которые сами испекли.
Обязательно женщинам в день ангела нужно посетить церковь. Попросите у иконы трех великомучениц здоровья, любви, благополучия себе и своей семье. В то же время, в великомученицы Софии просят здоровья для больного ребенка, молятся также об избавлении от женских болезней и зачать ребенка.
Считается, что девочка, которая родилась в этот день, будет мудрой, справедливой, станет хорошей хозяйкой, замечательной матерью и женой.
Основная традиция этого дня: женщине нужно громко поплакать утром. Говорят, что плач отгонит от дома и семьи все невзгоды, беды, болезни и беды.
Этот день принято проводить в тесном семейном кругу. Делитесь с родными новостями, играйте с детьми, угощайте их разными сладостями.
Что нельзя делать в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии:
Проводить шумные застолья с алкоголем
Венчаться – считается, что это очень плохая примета.
Не следует заниматься любим тяжелым трудом: ремонтом, уборкой, стиркой.