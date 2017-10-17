30 не опубликованных ранее фото National Geographic, о которых вспомнили лишь через десятки лет
2017-10-17 13:14
30 не опубликованных ранее фото National Geographic, о которых вспомнили лишь через десятки лет
Одну картинку можно описать тысячей слов, однако снимки фотографов журнала National Geographic не нуждаются в объемных описаний.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Тот случай, когда картина говорит сама за себя, передает Rus.Media.
Здесь собраны увлекательные дневные фотоснимки, которые или уже были забыты, или так и не были опубликованы.
Проект под названием Found создали в 2013 году для празднования 125-летия National Geographic. Команда проекта заявляет, что их миссия — оживить фото и передать их новым поклонникам журнала.
Фотографии отысканные Уильямом Боннером даже после многих лет пребывания в архивах продолжают вдохновлять людей. Его усилия вместе с любовью к эстетике редактора Эванти Доцкаль заставляют винтажные фото сиять новыми красками.
1. Уникальный белый олень в швейцарском лесу (1973).
2. Котенок плавающее на лепестке водяной лилии Виктории (Филиппины, 1935).
3. Ирландские гвардейцы продолжают стоять. Правда, не все.
4. Американские бизоны пробиваются сквозь снежную бурю (Национальный парк Йеллоустоун, 1967).
5. Альпинисты поднимаются на созданный природой мост на горе Рейнир, Вашингтон (1963).
6. Пастух со своей верной колли пасет овец (Шотландия, 1919).
7. Созданная ветром и дождем скала в форме волны. Возвышается над равниной в западной части Австралии (1963).
8. Юная кенийская девушка с необычным домашним питомцем оленям (Момбаса, 1909).
9. Влюбленные рядом с Триумфальной аркой (Париж, 1960).
10. Туристы изучают вырезанный путь в громадном сваленном дереве (Национальный парк Секвойя в США, 1951).
11. Женщина и ее цветы (Барселона, 1929).
12. Котенок яростно атакует собственное отражение (1964).
13. Напуганные птицы улетают со двора (Гавана, 1987).
14. Человек кажется крошечным гномом под этими гигантскими листьями (Гавайи, 1924).
15. Лесорубы рядом со срезанным огромным красным деревом (Калифорния, 1892).
16. Местные жители отдыхают на тюльпановом поле вблизи водного канала в Харлеме (Нидерланды, 1931).
17. Человек изучает зубы 10-месячного Аляскинского маламута (Южный полюс, 1957).
18. Дети в школьной форме позируют для фото с королевскими пингвинами (Лондонский зоопарк, 1953).
19. Ревет водопад Ауян-Тепуи высотой 914 метров (Венесуэла, 1963).
20. Гроб Джона Ф. Кеннеди под куполом Капитолия (1963).
21. Артисты в костюмах посреди колонн храма Посейдона (Греция, 1930).
22. Мальчик на херефордском быку (Калифорния, 1926).
23. Узоры красоты из шрамов и рубцов на женских спине (Судан, 1966).
24. Мир между кошкой и белой крысой как результат совместной жизни (1964).
25. Ездовая собака, привязанная к ребра кита, воет на заходящее солнце (Аляска, 1969).
26. Девочки с ветвями американского лотоса (США, 1938).
27. Мальчик продает лимонад прямо из своего двора (Колорадо, 1973).
28. Водопад Виктория сверху (Замбия).
29. Женщина в образе китайской богини позирует в саду (Калифорния, 1915).
30. Лучи радуги над водопадом Виктория (Зимбабве).