30 магических способностей, которые есть только у мужчин! (видео)
2017-10-01 16:14
30 магических способностей, которые есть только у мужчин! (видео)
Так-так, твой милый тоже существо из потустороннего мира, наделена невероятными магическими способностями. Потому что ничем другим объяснить ЭТО нельзя.
1, Магический зрение
С поля этого самого зрения всегда исчезает последний видимый предмет, например, последний пельмень на тарелке в холодильнике.
2. Встроенная иерихонская труба
«Что ты кричишь, как потерпевшая, я же просто чихнул!»
3. Зеркальная магия
На самом деле в зеркале отражается пузатый упырь, но человек видит там Аполлона.
4. Телекинез
В идеально убранный тобой комнату всякий раз откуда-то заползают его носки, чтобы навеки поселиться.
5. Способность превращать воду в вино
Только что трезвый был, зараза!
6. Умение отключать слух
Именно отключать слух, а не затыкать уши пальцами, берушами или другими подручными предметами. Ничем другим нельзя объяснить его способность слушать собственное исполнение бессмертного хита «Я свободен!» и не впадать в кататонию от этого воя мимо всех нот.
7. Некромантия
Постпохмельная. Не знаем, как насчет подъема мертвецов из могил, но себя с дивана как же он поднимает после вчерашнего.
8. Выход в астрал
То есть в «Battlefield 3», в «Dota 2» или в танчики.
9. Ясновидение
Мужчина всегда знает, где его лучший друг и по совместительству твой муж Димон. Точно-точно знает, не волнуйся, он пробил колесо на трассе и наверняка посадил телефон, а не то, что ты подумала!
10. Телепортация
А через 5 минут Димон звонит тебе и говорит, что не брал трубку, потому что выходил в туалет, а вообще он у Сереги, скоро будет.
11. Гидрокинез
Способность управлять водой на расстоянии. Вода питает к нему нежные чувства и пытается ползти вслед, когда он выходил из душа.
12. Пирокинез
Способен сжигать пельмени на расстоянии. Как правило, сидя на расстоянии нескольких метров.
13. Наведение иллюзий
«Конечно, мы поженимся! Но позже».
14. Рентгеновский взгляд
Тайная суперспособность, но мы все равно догадались о ней, потому что нет никаких других причин для того, чтобы ТАК яростно рассматривать одетых женщин.
15. Создание големов
Голем — это глиняный великан, которого маги создают для того, чтобы самим не делать черную работу. Големы сильные, но не очень умны, и способны, как правило, только на одно простое действие, после выполнения которого превращаются в прах. Например, голем способен помыть плиту. Это означает только плиту и ничего больше. Даже если на столешницу рядом с плитой стошнило котика).
16. Исчезновение
Суперспособность активизируется с помощью заклинания «Милый, нам надо серьезно поговорить».
17. Самовозгорание
Без помощи источников тепла и электрического тока. На ровном месте, короче.
18. Путешествия во времени
Уверяет, что пил с самим Цоем, хотя родился в 1989 году.
19. Медиумизм
С Егорушкой Летовым тоже пил вот буквально вчера!
20. Оборотничество
С легкостью превращается в любой существующий животное, но обычно выбирает превращения в тюленя, макаку или бобра.
21. Управление полтергейстом
Никакой другой злой и шумный дух не станет одновременно включать перфоратор, газонокосилку и бензопилу. На даче. В субботу. В 7:30 утра.
22. Материализация
Денег нет, но вы держитесь ©. Честное слово, совсем нет ни копейки. Кстати, сегодня курьер придет, новые диски привезет для его ласточки.
23. Владение артефактами
Сундук с магическими предметами хранится на балконе, присыпанный старыми лыжами. И трогать его нельзя под страхом смерти!
24. Мимикрия
Полное слияние с окружающей действительностью. Как правило, с диваном. Остается абсолютно незаметным, пока не произойдет спонтанное включение иерихонской трубы.
25. Манипуляции памятью
«Ты мне такого не говорила!»
26. Омоложения на 40 лет в 1 секунду
«А я не знал, что так нельзя делать!»
27. Звуковой щит
«Что ты сказала, дорогая?»
28. Дар предвидения и предсказания
Единственная магическая способность, которая есть у каждого мужчины, но у одного еще не сработала.
29. Создание порталов в другие измерения
Бывает, заходит человек в туалет — и все. Исчезает как минимум на час.
30. Магнетизм
И совсем не тот, о котором ты подумала, а самый настоящий: мужчина без 25 метров кабеля — это не человек. Правда, никто не знает, на черта им нужен этот самый кабель, и спрашивать бесполезно, потому что ответ один: «Пригодится». Но трогать его ни в коем случае нельзя! Поэтому мы подозреваем, что именно в этом мотке кабеля они и прячут яйцо, а в яйце иглу, а на кончике ее — свою смертушку.