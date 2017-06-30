30 июня 1941 провозглашено восстановление Украинского государства
1941, 30 июня – во Львове Украинским национальным собранием провозглашена декларация о восстановлении Украинского государства.
После поражения Украинской революции 1917-1921 годов Украина потеряла независимость, а ее земли оказались в составе СССР, Польши, Румынии и Чехо-Словакии.
Однако украинцы не смирились с таким положением. Правительство УНР в изгнании, гетманские круга и националистические организации продолжили борьбу за создание независимого государства. В межвоенный период на первые роли выходит молодое поколение украинских патриотов, объединенных в рядах Организации украинских националистов.
Наиболее радикальную позицию занимала ОУН(Б) во главе со Степаном Бандерой. Она планировала использовать немецко-советскую войну (которая виделась неизбежной для развертывания борьбы за суверенное украинское государство. Готовились производные группы (до 6 тысяч человек), которые вслед за Вермахтом были продвигаться на территорию Советского Союза. При этом ОУН(Б) не разглашал своих намерений, стремясь поставить немецкую власть перед свершившимся фактом.
Советские войска покинули Львов 29 июня 1941-го. А уже в 4.30 утра 30 июня, не дожидаясь основных сил немецкой армии, в город вошел батальон «Нахтигаль» (северная группа «Дружины украинских националистов», созданной после переговоров ОУН с Абвером, насчитывал 330 бойцов во главе с Романом Шухевичем), который должен обеспечивать провозглашения государственного акта.
За несколько часов во Львов вошла производная группа во главе с Ярославом Стецько, которому Украинский национальный комитет предоставил полномочия для провозглашения независимости. Были оперативно проведены переговоры с ведущими деятелями украинского политического движения. И в 18.00 в доме местной «Просвиты» га площади Рынок начались Украинские национальные сборы, на которых присутствовали более 100 делегатов со всей Украины, а также представитель митрополита Андрея Шептицкого Иосиф Слипый.
Собрание провозгласили восстановление Украинского государства («волей Украинского Народа Организация Украинских Националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает восстановление Украинского Государства, за которое положили свои головы целые поколения лучших сынов Украины») и создание временного правительства во главе с Ярославом Стецько – Украинское государственное правление. Из дипломатических соображений в последний момент был добавлен третий пункт, провозглашавший дальнейшее сотрудничество с «Велико-Германией» (его не было в первой редакции документа). Правда, он не защитил от дальнейших репрессий и широко использовался во враждебной пропаганде.
Акт призвал украинцев «не складывать оружия так долго, пока на всех украинских землях не будет создана Суверенная Украинская Власть». Следующим шагом должно стать провозглашения восстановления Украинского государства в Киеве.
Текст документа успели дважды передать по радио. А Украинский национальный комитет в Кракове на следующий день успел издать по этому поводу информационный бюллетень (первый и одновременно последний). Во многих населенных пунктах были оперативно созданы и развернули деятельность украинские органы власти.
Подготовка Акта осуществлялась тайно и стала полной неожиданностью для оккупационной немецкой власти. Двое немецких офицеров 30 июня, услышав про сборы, прибыли на них уже после начала и сначала плохо представляли, что происходит. Профессор Ганс Кох выступил с осторожной речью, подчеркнув, что создание Украинского государства не входило в ближайшие планы Германии. Но за несколько дней действия «союзников» стали более жесткими.
3 июля 1941-го в Кракове в разговоре с заместителем государственного секретаря Рейха Эрнстом Кундом Степан Бандера заявил: «Мы вступили в бой, что разворачивается сейчас, чтобы бороться за независимую и свободную Украину. Мы боремся за украинские идеи и цели. Я дал распоряжение немедленно организовать в оккупированных немецкими войсками районах администрацию и правительство страны… Я хотел бы еще раз подтвердить и выяснить, что в отношении всех приказов, которые я издавал, … я не полагался на какие немецкие власти, ни на их согласование, но только на мандат, который я получил от украинского народа».
Не сумев убедить Степана Бандеру и Ярослава Стецько отозвать Акт, их за несколько дней арестовали и впоследствии направили в концлагерь Заксенхаузен. 11 июля была запрещена деятельность любых украинских организаций, а в сентябре нацисты начали массовые аресты и расстрелы оуновцев.
Сергей ГОРОБЕЦ, Украинский институт национальной памяти
за инф.: Европейская Украина
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