30 фактов, которые вы не знали о женское тело

despravda | 02.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-01-14 20:04

30 фактов, которые вы не знали о женское тело
Несмотря на то, что женщина – загадка, научные факты о женском теле могут многое прояснить в попытках ее разгадать.

1. Диаметр женских волос вдвое меньше, чем мужских.

2. Женское сердце бьется быстрее мужского.

3 Женщины моргают вдвое чаще мужчин.

4. Женская привязанность к мужчине сильнее, чем мужская к женщине. Поэтому женщины, как правило, больше стремятся создать семью, передает UkrMedia.

Это связано с повышенным уровнем окситоцина, а также с тем, что у женщин лучше развиты те части мозга (вентральная скорлупа, бледное ядро и фронтальная часть мозга), где концентрируется долгая привязанность.

5. Женщины сжигают жир медленнее мужчин — примерно на 50 калорий в день.

6. У женщин более сильный иммунитет.

7. Мозолистое тело в женском мозгу толще, чем у мужчин, и в нем на 30% больше соединений. Именно поэтому женщины лучше справляются с многозадачностью.

8. На языке женщины больше вкусовых рецепторов.

9. У женщин больше болевых рецепторов, но из-за эстрогена, блокирующего воспалительные процессы, женщины в целом лучше переносят боль.

10. Женщины лучше мужчин различают цвета, поскольку цветоразличение непосредственно связано с Х-хромосомой.

11. Женская кожа в 10 раз чувствительнее, чем мужская.

12. Женская грудь не содержит мышечных тканей.

13. В мышцах и связках женщин больше эластина, чем коллагена, поэтому женщины более гибкие.

14. Женщины значительно лучше мужчин различают высокочастотные звуки.

15. Электрическая активность женского мозга во сне снижается всего на 10%, поэтому женский сон более чуткий.

16. Женщины лучше мужчин отличают оттенки сладкого вкуса.

17. Женщины хуже мужчин ориентируются в пространстве. Параллельная парковка удается у 82% мужчин, у 71% — с первой попытки. У женщин результат плачевный. Только 22% могут это сделать, 2/3 из них сделают это не с первой попытки.

18. За речь у женщин отвечают два мозговых центра, поэтому женщина без труда произносит до 8000 слов в день, использует до 3000 звуков и до 10 000 невербальных сигналов. Эти же показатели у мужчин в два раза ниже.

19. У женщин от рождения обоняние развито лучше, чем у мужчин.

20. У 80% женщин одна грудь (как правило, левая) больше другой.

21. У женщин хорошо развито периферийное зрение. У мужчин – туннельное.

22. Женская грудь реагирует на температуру. От тепла она становится мягче, а соски увеличиваются.

23. Время наступления женского оргазма – от 10 до 20 минут. Мужчинам в среднем достаточно четырех минут.

24. Женская шея более подвижна, поэтому, когда ее окликают, она, как правило, поворачивает голову. Мужчина обычно поворачивается всем телом.

25. Облысение является Х-сцепленным рецессивным признаком, ее муж наследуют от своей матери.

26. Из-за наличия двух Х-хромосом у женщин реже выявляются осложнения и хронические болезни.

27. Женщины плачут в среднем от 30 до 64 раз в год, мужчины – всего 6-17 раз.

28. 30% женщин испытывают страсть к несъедобным вещам во время беременности.

29. Повышенные уровни гормонов прогестерона, кортизола и эстрадиола, особенно во время овуляции, усиливают у женщин ощущение беспокойства и чувство опасности. Поэтому женщина интуитивно лучше, чем мужчина чувствует угрозу.

30. Каждый набранный женщиной килограмм повышает вес груди на 20 грамм. Есть и обратная зависимость.

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