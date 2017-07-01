30 июня – 110 лет со дня рождения Романа Шухевича
30 июня 2017 года исполняется 110 лет со дня рождения Романа Шухевича, легендарного борца за независимость Украины. Он – выдающийся украинский политический, государственный и военный деятель.
Был членом краевого провода Организации украинских националистов на Западноукраинских землях (Галичина).
Возглавлял от украинцев военное подразделение «Нахтигаль» в составе иностранных формирований Вермахта, был заместителем 201-го полицейского батальона. Со стороны государств-врагов независимости Украины и тех, кто ошибается «добросовестно», это породило массу системных спекуляций и фальсификаций, абсурдных обвинений в его адрес, которые звучат на протяжении минимум 67 лет.
Романа Шухевича больше знают в мире и Украине, как Главного командира Украинской повстанческой армии, председатель Секретариата Украинского Главного Освободительного Совета, генерала-хорунжего.
Его фигура вызывает в украинцев и сторонников Украины искреннее уважение и восхищение, а также рефлекторную ненависть врагов (империалистов и шовинистов без оглядки на название государства и их национальность).
Попробуем выяснить для себя, а каким человеком был Роман Шухевич, который так много значит для нас, граждан современной молодого независимого Украинского государства? Прежде всего, предупреждаем, что отсутствует желание в очередной раз опровергать глупости, фальсификации в его адрес. Это успешно делали и делают украинские историки.
Известно, что человека можно оценить по критериям отношение к людям (не путать с абстрактными массами), испытание деньгами, а главное ВЛАСТЬЮ.
Итак, несколько штрихов к портрету легендарного украинского проводника.
1) Для меня он прежде всего человек с «железными нервами». Умел адекватно и успешно принимать решения и действовать в критических ситуациях. Так, когда после поражения государства Карпатская Украина от венгерского агрессора, его, как одного из воинов украинской армии, Карпатской Сечи, схватили венгерские жандармы, он выдал себя за еврея. Оккупанты, чтобы его разоблачить, повели на «собеседование» к местного раввина. Интересно, что экзамен Г. Шухевич выдержал, но надо дать должное и раввину, который понимая что к чему, подтвердил утверждение украинского националиста.
Поражает его привычка ходить в форме офицера Вермахта или Красной армии в городах среди оккупантов. Так он лучше понимал ситуацию, врага, получал кроме разведывательных данных бесценные личные впечатления для принятия решений. То, что он подвергался смертельной опасности (за ним упорно охотились спецслужбы нацистской Германии и СССР), считалось для Шухевича второстепенным – все рискуют.
2) Качества харизматичного руководителя. За ним шли люди на смерть за Украину. Обращает внимание, что в 1933 году именно он готовил Николая Лемика к совершению террористического акта против начальника канцелярии консульства СССР во Львове Алексея Майлова (офицера советской спецслужбы), чтобы привлечь внимание мировой общественности к преступления коммунистического убийства голодом миллионов украинцев подсоветской Украины не только акцией, а главное во время судебного процесса над ним.
Чтобы прекратить какие-то нарушения, он часто пользовался удачной шуткой – сарказмом вместо наказания. Так, чтобы остановить моду на бессмысленные глупые псевдонимы среди молодых воинов УПА, он пошутил, что как можно украинского патриота по кличке «Черт» хоронить с почестями и молитвами к Богу. Эффект был лучше всякое наказание.
В 1944 году, когда стремительно менялась нацистская оккупация на коммунистическую, он сам остался в Украине воевать дальше и запретил идти в эмиграцию членам ОУН, командиров УПА без специального разрешения. Это одна из главных причин, организованная освободительная борьба против такого мощного врага как СССР под его руководством велась до 1950 года, а дальше во главе с преемником Василием Куком – до 1954 года.
Кстати, Константин Гіммельрайх, родом из с. Ивангород Ичнянского района на Черниговщине, который возглавлял в УПА отдел особого назначения (на случай волнения в СССР или конфликта с западными державами, отдел должен был занять Киев), после его расформирования по приказу Шухевича был отправлен к семье в эмиграцию. Наш земляк на Западе выполнил задание командира – укреплял украинские организации в диаспоре, распространял в свободном мире правду об украинском освободительном движении.
Отношения с другими членами руководства. Известно, что с Николаем Лебедем (возглавлял ОУН после ареста С. Бандеры в 1941 году, а в 1943 году его преемником стал Г. Шухевич), который выступал против преждевременного развертывания партизанского движения против нацистов (рациональная позиция, но противоречила настроениям народа), у Шухевича были довольно напряженные отношения. Однако, в 1944 году Зарубежную делегацию Украинской Главной Освободительной Рады во главе именно с М. Лебедем он отправил в Европу презентовать украинскую борьбу за независимость. И оказался прав в этом сверхважном деле.
3) Воспитан как украинский патриот, ни разу НЕ изменил главной цели – борьбы за независимость Украины, чтобы украинский народ был хозяином на своей земле. В первую очередь вспоминаются такие примеры:
Становление Романа Шухевича в 1920-х – 1930-х годах как активного члена УВО и затем ОУН проходило в условиях роста и господства радикального, авторитарного национализма. Ибо такой царил во всей Европе, и в СССР тоже (замаскированный «интернационализмом»). Однако, когда украинское освободительное движение во время Второй мировой войны охватил всю Украину, то выяснилось, что народ привержен к идеям времен Украинской Народной Республики. В то же время практика нацизма и коммунизма наглядно доказали, что авторитаризм и тоталитаризм являются античеловеческими. Он и его соратники пошли на ревизию собственной идеологии. В 1943 году, когда разгоралась массовая борьба УПА, которая охватила большие территории, ОУН твердо перешла на принципы демократического национализма, который как раз в основных чертах и реализуется в современной Украине.
Много ли современных «убежденных» политиков откажутся от своих догматов на пользу нации?
В 1945 году согласился на переговоры с представителями СССР о прекращении борьбы за большие народные жертвы за одним условием – пусть коммунистическая Украина, но обязательно независимое. Конечно, что советская империя отказалась.
Роман Шухевич показал себя реальным руководителем, который видел далеко вперед и пытался свои идеалы реализовать в тех тяжелых условиях. Руководство ОУН и УПА во главе с ним рассчитывало освободить Украину в будущей войне западной демократической цивилизации с тоталитарным коммунистическим режимом. Однако, уже под конец 1944 года он, получив соответствующие информации от Н. Лебедя, понял, что желаемого не будет, УПА не сможет в то время восстановить независимость Украины. Освободительное движение остался один на один с репрессивной мощью такого гиганта как СССР. Однако, оставался народ, который надо было защищать от варварской «советизации», создавать условия для будущей победы. Что он и сделал, а сам погиб в борьбе с оружием в руках.
Низко кланяюсь освободительному движению во главе с Главным командиром УПА, который в 1946-1947 годах спас Западную Украину и сотни тысяч голодающих из центрального региона от искусственного коммунистического голода, что обошелся нашему народу в более 1 миллион жертв. Тогда УПА и вооруженное подполье – Защитники Украины понесли огромные потери, но народ спасли. Одно только это делает их АРМИЕЙ БЕССМЕРТНЫХ ГЕРОЕВ!
Привлекает внимание, что он четко осознавал, что погибнет до достижения цели. Об этом есть масса документальных свидетельств. Но поражает стойкость и жертвенность ради цели. Когда автор наткнулся на воспоминание одной из его связных, которая сообщила следующее: в один из редких вечеров отдыха его молодежное окружение из штаба мечтало, а кем они будут в независимой Украине. Что будут иметь славу и почести, должности, какую карьеру сделают подобное, как тогда им будет хорошо. Спросили Шухевича. Ответ: наша судьба или гибель в борьбе, или безвестном жизнь в домах престарелых (для лиц пожилого возраста). А руководить в независимой Украине бывшие коммунисты (украинские).
Пусть каждый из нас посмотрит в зеркало и спросит себя, а я способен на такое?
4) Человечность. Поразило, что после того, как он 30 июня 1941 года во Львове вместо участия в провозглашении восстановления независимости Украины разыскал и оплакивал тело своего брата Юрия, убитого в тюрьме сотрудниками НКВД перед отступлением, он не отравился ненавистью к русским по этническому принципу, воевал с российско-большевистским империализмом. Так, на секретном совещании руководства освободительного движения в конце октября – начале ноября 1944 года, который сохранился в архивах, Роман Шухевич однозначно подчеркнул, что раз провозглашаем равные права всем национальным меньшинствам в будущей независимой Украине, то это касается и русского меньшинства. Все демократические идеи, видение российского народа как союзника украинцев против большевистской тирании, что выразили в открытых публикациях ОУН и УПА Иосиф Позичанюк, Осип Дякив, Петр Федун-Полтава и другие идеологи и публицисты, видели мир с разрешения и при полной поддержке Главного командира УПА. Это была и его собственная позиция.
Интересно, что Шухевич, когда 201-й полицейский батальон попал в Беларусь на охрану объектов, тайно установил контакт с местными коммунистическими партизанами и договорился о взаимном нейтралитете. Воевать пришлось с теми, кого советское командование перебрасывало из-за линии фронта.
Удивляет, что так мало в литературе и публикациях говорится о сверхусилия Главного командира УПА еще с 1943 года на прекращение бессмысленной польско-украинской войны, которая была выгодна только нацистским и коммунистическим оккупантам во вред обоим народам.
В 1944 году, во время выше упомянутого совещания руководства, Роман Шухевич показал свое отношение к украинцам, что были на противоположных позициях к ОУН и УПА. Он проинформировал, что отказались от идеи ликвидации (убийства) членов Украинского Центрального Комитета во главе с Владимиром Кубийовичем в Львове, которые активно пропагандировали и помогали немецкой оккупационной власти набрать добровольцев в дивизию СС «Галичина». Аргументы: это наша интеллигенция, украинцы, их и так много гибнет.
5) Отношение к деньгам и власти. В 1937 году после выхода из польского концентрационного лагеря «Береза Картузская» он стал успешным по современным меркам бизнесменом. Организовал прибыльную рекламную фирму «Фама», решил проблему трудоустройства безработных членов и симпатиков ОУН, финансировал освободительную борьбу. По моему субъективному мнению, современным деловым лицам есть чему у него поучиться. А в 1938 году восстает Карпатская Украина, начинает создаваться ее вооруженные силы – Карпатская Сечь. Проблемы выбора для Шухевича не было, он добровольно отправляется на Закарпатье, где его знали под псевдонимом поручик «Борис Щука».
Обращает внимание, что Роман Шухевич не ставил целью иметь власть, больше власти и не боролся за власть. Так, ветераны ОУН и УПА сообщили один интересный факт. В апреле 1941 года на 2-м Чрезвычайном Большом Сборе ОУН в Кракове должны были избрать проводника – руководителя организации. Когда Шухевич узнал, что большинством могут выбрать именно его, он приложил усилия, убедил своих сторонников, чтобы проголосовать за Степана Бандеру.
После Второй мировой войны именно Шухевич организовал провод организации вместе с представителями ОУН в эмиграции, чтобы председателем был Бандера. Заметим, что авторитет Главного командира УПА был очень большой и он по желанию мог добиться всех должностей и формального лидерства. Однако, его на самом деле волновала единство руководства и невозможность никаких дрязг и конкуренции во власти.
Итак, он воспринимал деньги, власть, должности как ответственность и инструмент реализации цели – борьбы за независимость Украины.
Такие люди с большой буквы, как Роман Шухевич, является примером для современной правящей политической элиты государства Украина. Такие люди, которых волнует судьба Украины, а не собственное место и преференции в Украине.
И на последок актуальный призыв от Романа Шухевича и его соратников современным и будущим руководителям Украины всех уровней, истина, что оплачена их собственной кровью:
«Воюющая Украина решительно требует от украинской эмиграции полного единства, единства не на словах, а на деле, единства действенной, а не бумажной, единства на базе освободительной борьбы народа на украинских землях» (октябрь 1949 года).
Сергей Бутко, Украинский институт национальной памятиДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым