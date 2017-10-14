3 знака Зодиака, которым сложнее влюбиться
2017-10-14 20:18
3 знака Зодиака, которым сложнее влюбиться
Проверьте, есть ли Вы в этом списке.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Скорпион
Скорпион – самый интересный из всех знаков Зодиака. Он может быть невероятно горячим, и в то же время незыблемым. Он может любить вас сейчас, а через минуту ненавидеть. Он может быть компанейским и дружелюбным, а потом отсиживаться дома в одиночестве дни, передает Rus.Media.
Поговорите и будьте самой социальным человеком в одну минуту, тогда вам нужно отстраниться. Вы никогда не разгадаете, о чем он думает или что чувствует. Идеальный партнер для Скорпиона – тот, кто бросит им вызов как ментально, так и эмоционально. Он ценит жестких и справедливых людей.
Поэтому, когда дело доходит до любви и отношений, он не доверяет людям, потому что многие из них изначально ему не нравятся. Сарказм – его защитный механизм. Он окружает себя неприступными стенами и отталкивает людей, боясь близости. Идеальный партнер для Скорпиона – тот, кто продолжит пробиваться через стену недоверия, пока она не упадет. Чтобы завоевать доверие Скорпиона, нужно не только слушать его или говорить ему о своих чувствах, а доказать это на деле. Далеко не все люди способны на это.
Однако, как только он доверится вам, он будет предан вам до бесконечности. Если он полюбит, то сдвинет горы ради вас. Скорпион – дбайливіший любого знака Зодиака, и если любит, то всем сердцем.
Стрелец
Стрельцу легче всего увлечься, но очень трудно влюбиться. Он – безнадежный романтик и верит в любовь больше, чем кто-либо. Когда он возвращается к старым отношениям, он выбирает качественных людей, однако считает, что в окончании отношений виноват не он. Перфекционист по натуре, он всегда несет ответственность за то, как идут дела.
В результате, вместо того, чтобы учиться на ошибках в отношениях, он зацикливается на прошлом боли и боится любви.Через это он отталкивает людей и остается в одиночестве. Вместо того, чтобы осознавать свою ценность, он обращает внимание на негативные вещи, которые о нем говорили люди, позволяя себе зависеть от их мнения. У него высокие стандарты по отношению к людям, которых он выбирает.
Он требует сильного партнера, который будет подталкивать его к тому, чтобы остановиться на нем одном и больше не рассматривать другие варианты и возможности. Истина заключается в том, что Стрелок, скорее, останется одиноким, чем когда-либо согласится на кого-то, кто не заслуживает его времени.
Телец
Он очень упрямый и доверяет только самому себе и избранным, небольшой группе друзей. Он не часто допускает людей, которые его интересуют, в свое окружение, потому что ему нравится определять, стоит лицо его времени и внимания. В то время как они холодные снаружи, внутри него живет заботливая, любвеобильная личность.
По какой-то причине он считает, что его эмоции – признак слабости, поэтому воздерживается от них. Он – альфа-личность и любит контролировать ситуацию, поэтому требует пассивного партнера. Того, кто готов ждать и дать ему время, чтобы привыкнуть к отношениям. Телец не реагирует на давление или стрессовые ситуации. Он заменяет беспокойство и страх гневом. Он выражает свои чувства через действия, а не слова.
Хотя он может быть немногословным, он всегда пристально следит за всем и за всеми, кто его интересует. Поэтому не пытайтесь его обмануть, он поймает вас на лжи. Хотя Телец может быть одним из самых сложных знаков в любви, когда он вас искренне полюбит, он одарит вас невиданным доверием, преданностью, и сделает что угодно ради близкого человека.