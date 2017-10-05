3 простых способа разогнать метаболизм навсегда
2017-10-04 21:42
3 простых способа разогнать метаболизм навсегда
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1. Пей правильно
«Все слышали про два литра воды в день, но мало кто задумывался о том, когда нужно пить воду. Я исследовала пациентов с разным питьевым режимом и обнаружила, что наиболее заметно снижался вес у тех, кто пил по часам и в основном в первой половине дня. Оптимальный режим, которого я рекомендую придерживаться: стакан натощак, стакан в 11 часов, затем по стакану каждые 2 часа, но стараться не пить после 18:00» передает Rus.Media.
2. Снижай уровень кортизола
«Кортизол — гормон стресса, он пробуждает ложный аппетит. Снизить его помогут шпинат, помидоры, миндаль и клубника. Если включить эти продукты в каждый обед, сытость сохранится дольше, на ужин вы захотите съесть меньше, а в качестве бонуса — снизится газообразование и улучшится пищеварение».
3. Тренируйся реже
«Я представляю, как сейчас многие удивились, но я доказала это. Многие в желании похудеть доходят до того, что ходят в зал дважды в день, а потом удивляются, что вес не желает уходить. Ведь тренировка — это стресс, а значит — выделится кортизол! Оптимальный режим — 2, максимум — 3 тренировки в неделю длительностью не более часа».