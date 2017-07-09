3 причины аллергического дерматита у малыша
Устранив причины, вы забудете о последствиях!
Аллерген, то есть то, что вызывает аллергию, может попасть в наш организм тремя основными путями:
– еда: аллерген может быть нами съеден, и тогда речь идет о пищевой аллергии;
– пот и запахи: аллергеном можно надышаться, и тогда речь идет об аллергии дыхательной или респираторной;
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– контакты: аллерген может контактировать с кожей, и тогда это будет, так называемый, контактный аллергический дерматит.
Отметим, что возникновение аллергического дерматита у детей обусловлено, в первую очередь, наследственной предрасположенностью. Однако для этого есть несколько способов, которые могут помочь уберечь ребенка от этой неприятности. Для этого маме важно вести правильный образ жизни во время беременности, соблюдать диету при грудном вскармливании, обеспечивать малышу правильный режим дня и постоянную влажную уборку в комнате, где малыш спит. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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