3-летняя девочка 11 дней блуждала по дикому лесу. Посмотрите, кто ее оберегал все это время.
2017-08-10 16:38
3-летняя девочка 11 дней блуждала по дикому лесу. Посмотрите, кто ее оберегал все это время.
Самый верный друг и защитник!
В тот день 3-летняя Карина Чикитова из Якутии собралась навестить своего отца, живущего в соседнем селе, передает Rus.Media. Путь девочки лежал через глубокий лес, но мама не волновалась — малыш не раз исполняла этот путь. Как бы там не было, дойдя до соседнего села, папу она дома не застала. Карина решила поискать отца в лесу.
Даже взрослые мужчины никогда не заходили в тот лес без ружей, ведь он кишел волками и медведями. Когда Карина со своей маленькой собачкой не вернулась домой через несколько часов, родителям стало ясно — их дочь между жизнью и смертью.
Мама и папа обвиняли во всем себя, не оставляя надежды найти своего ребенка. Группа за группой спасатели без конца прочесывали километры сибирского леса. Безрезультатно. Прошло 10 дней, и родители уже начали привыкать к мысли о худшем. Все изменилось на 11 день, когда вернулась домой маленькая собачка девочки. Спасатели подумали, что питомец оставил ребенка в лесу, потому что она умерла. Но пес, зайдя домой, поспешил обратно в глухую чащу. Родители поняли — надо следовать за собакой.
Пройдя несколько километров по животным, спасатели вдруг увидели маленькую девочку в высокой траве. Карина, живая и здоровая, смотрела на них испуганными глазами. Девочка была невероятно истощена, голодная и холодная, но находилась в здравом уме.
Дома Карину ждали родители. Позже девочка рассказала, как ела ягоды, листья и траву, чтобы выжить. Настоящая героиня! Храбрый пес малышки отгонял своим лаем волков и медведей. Вместе они согревали друг друга десять долгих ночей, пока однажды собака снова не вернулась домой.
Благодаря собаке история Карины Чикитової получила счастливый конец. Чтобы отдать честь храброму четвероногому другу, жители Якутии установили ему памятник, который теперь олицетворяет дружбу, верность и любовь.
Сейчас маленькая Карина почти полностью пришла в себя после своей тяжелой происшествия. Маленький верный друг все еще с ней.