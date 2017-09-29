29 сентября – память святой Евфимии Всехвальной
2017-09-29 09:55
29 сентября – память святой Евфимии Всехвальной
В этот день отмечается память святой Евфимии Всехвальной
Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой, передает Rus.Media.
В этот день отмечается память святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 – начале 4 века в Халкидоне. Согласно житию, она происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города приказал собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время делала свое богослужение, за что ее членов арестовали. Всех христиан отправили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить ее.
Когда девушка отвергла предложения правителя, ее подвергли пыткам. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили в диких зверей. Все они стали ластиться к ней, лишь одна медведица нанесла ей рану. Вдруг послышался голос с неба, который призвал к себе мученицу. Евфимия тут же испустила дух, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушил языческие храмы.
В этот день ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильнее будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.
В это время продолжали хранить капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику — кому что больше нравится. И сегодня квашеная капуста остается любимым и популярным способом добавить витаминов к зимнему столу.