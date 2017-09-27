27 сентября Воздвижение Креста Господня: что можно и что нельзя делать в этот день
Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня установлен в память об обнаружении и воздвижения Креста Христова. Это знаменательное событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христиан.
Равноапостольный император Константин, что с помощью Божией, получил в трех войнах победу над врагами, увидел на небе Бог знамение – Крест с надписью: «Сим победишь». Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Иисус Христос, Константин направил в Иерусалим свою мать – благочестивую царицу Елену.
Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в почтенном возрасте, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения.
Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить воспоминания о священных местах, где, в частности, пострадал за людей и воскрес Иисус Христос. Император Адриан приказал засыпать в Иерусалиме землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения.
Разыскивая Животворящий Крест, царица Елена расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю.
Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью на трех языках «Иисус Назорей, Царь Иудейский” , сделанная по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронизывали Тело Господа.
Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты один за другим к тяжелобольной женщины. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она в ту же минуту исцелилась. Произошло это уже тогда, когда тело умершего мужа несли для захоронения. Тогда стали возлагать кресты на умершего, и когда возложили третий крест, покойный ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест.
Христиане, пришедшие почтить Святой Крест, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя бы издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», пошановував Честное Древо.
В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения храма – она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста .
На этом кресте и был распят Сын Божий, вполне “добровольно страдал” , когда “Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни” . И там “он укрыт язвами был за грехи наши и мучимый за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, сведены были каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас “(Ис.53: 4-7). Говоря о значении этого “креста Христова” в евангельской проповеди, св. Апостол Павел подчеркивает, что “слово о кресте – глупость тем, что исчезают, а для нас, спасаемых, – сила Божия” (1 кор.1: 17,18).
Причем Иисус оставил такие заповедь и повеление Своим ученикам и, в общем, всем членам новозаветной Церкви Востока и Запада: “да будут все едино” (Ин.17: 21) и, “стремясь сохранять [эту] единство духа в союзе мира” ( Еф.4: 3), вот “идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, будет осужден”. И при этом таких – духовно действительно “рожденных свыше” – правдивых и активных “верующих будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если смертоносное что-то выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы “(Мк.16: 15-18; Ин.3: 3,Кроме того, в среде таких – предпринятым Святым Духом – верных “и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения” (Иоиль 2:28).
Народные приметы:
Птицы дружно улетели в теплые края – ждать суровой зимы.
Журавли полетят на Никиты (28 сентября) – Покрова (14 октября) будет морозная; если не полетят – зима наступит позже.
Паутина стелется повсеместно – к теплу; мало паутины – на сухую осень.
Осенняя паутина – на ясную и погидливу погоду.
Хорошо уродился щавель – на теплую зиму.
Гуси летят высоко – осень будет продолжительной.
Гуси домашние держат клювы в перьях – перед заморозками.
Сырое лето, а теплая осень – длинной будет зима.
Бабье лето ненастное – осень сухая.
Дождь утром, что бабьи танцы; дождь в обед – запрягай домой езжай!