27 сентября Воздвижение Креста Господня: что можно и что нельзя делать в этот день
2017-09-25 20:59
27 сентября Воздвижение Креста Господня: что можно и что нельзя делать в этот день
За несколько веков сложились традиции этого праздника, о нем известно множество пословиц и поговорок, с ним также связано множество примет и поверий.
Воздвижение Креста Господня (Сдвижение) — великий двунадесятый церковный праздник, который имеет полное название — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, передает Rus.Media.
Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября. За несколько веков сложились традиции этого праздника, о нем известно множество пословиц и поговорок, с ним также связано множество примет и поверий. А дальше подробно, что можно и что категорически не стоит делать в праздник – Воздвижение Креста Господня.
Воздвижение Креста Господня: что нужно делать
В день Крестовоздвижения по традиции положено совершать Всенощное бдение и божественную Литургию. Но сейчас всю ночь редко где служат, поэтому центральным становится праздничное Богослужение накануне праздника — бдение.
Воздвижение — это Господский (посвященный Господу Иисусу Христу) двунадесятый праздник. Поэтому его служба не соединяется ни с какой другой службой. Например, память Иоанна Златоуста переносится на другой день.
Интересно, что во время Утрени на Крестовоздвижение Евангелие читается не на середине храма, а в алтаре.
Кульминационный момент праздника — когда главный священник или епископ, одетый в черное облачение, выносит Крест. Все присутствующие в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Во время общего поклонения Кресту поется тропарь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».
Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения. На отдание священник несет крест в алтарь.
Запреты, что нельзя делать в Крестовоздвижения
• Например, нельзя начинать новые дела – неудачно сложатся.
• В лес ходить никто не должен. Считается, что в этот день леший пересчитывает лесных зверей, а увидеть это нельзя. Но это, конечно, чистое суеверие.
• А вот закрыть все двери в доме, чтобы змеи ищут место для спячки, не забрались – это вполне разумное предостережение.
• В день Воздвижения Креста Господня нельзя есть молочных и мясных продуктов, придерживаясь строгого поста.
Если же говорить о христианских традициях, то нужно взять три церковные свечи, установить их вместе. Затем крестообразно окропить все углы в доме, читая молитвы – «Отче наш» или девяностый псалом. Так дом очистится от негатива.
Главное помнить, что обращение к Господу должно идти от сердца. Тогда все просьбы и благодарности будут услышаны, а на вас снизойдет благодать.