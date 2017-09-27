27 сентября Крестовоздвижение : традиции и приметы этого дня
2017-09-26 22:02
27 сентября Крестовоздвижение : традиции и приметы этого дня
Воздвижение является одним из великих церковных событий. Чтобы беды и неудачи обошли вас стороной, придерживайтесь традиции и приметы праздника.
Воздвижение является одним из крупных церковных событий, передает Rus.Media. Чтобы беды и неудачи обошли вас стороной, придерживайтесь традиции и приметы праздника.
Ежегодно 27 сентября православная церковь вспоминает событие, которое произошло много лет назад в Иерусалиме, — чудесное обретение Креста, на котором был распят Иисус Христос.
Верующие считают, что в Экзальтации происходит борьба добра и зла. Перейдя по ссылке, вы можете подробнее узнать об истории праздника Воздвижения Креста Господня.
Кроме Воздвижения Креста, в этот день отмечают еще и народный праздник — завершение бабьего лета, либо Третьи Осенины. Поэтому многие традиции и приметы праздника имеют не только религиозный, но и народный характер.
Традиции Крестовоздвижения
Как и у любого другого церковного праздника, главная традиция на Воздвижение — это посещение храмов и церквей, прослушивания божественных литургий. Во многих городах проходит крестный ход. В этот день молились за исцеление близких, за богатый урожай в следующем году, просили об избавлении от грехов.
Крест является особой православной реликвией, символизирующей страдания. Поэтому в этот день придерживаться строгого поста. Раньше считали, что того, кто пренебрегает этой традицией, Бог наказывает семью грехами, а с того, кто не вкусил скоромной пищи, семь грехов снимает.
Считалось, что молитвы в этот день обладают особой силой. Если в этот день искренне помолиться или попросить о чем-нибудь, это обязательно будет выполнено.
Запрещалось в этот праздник подавать на стол любые мясные блюда. Считалось, что человек, попробовавший мясо убитого животного в этот день, убивает все произнесенные им молитвы.
Согласно народным традициям, 27 сентября, было запрещено ходить в лес. Считалось, что в этот день по лесу гуляет Леший и перечисляет всех лесных жителей, а если ему на пути попадется человек, то обратной дороги из леса путник не найдет.
Крест символизирует божественную защиту. В древности тот, кто хотел защитить свой дом и своих близких, 27 сентября рисовал крест на дверях своего жилья. Эта традиция существует и в наше время.
Для крестьян этот день считался окончательным завершением бабьего лета и наступлением осени. Уже к этому моменту все дела, касающиеся сельского хозяйства, должны быть завершены.
Приметы на Воздвижение Креста Господня
Как для верующих, так и для тех, кто далек от религии, что в этот день были очень важные приметы. И многие случайные вещи приобретали сакральный смысл.
27 сентября — последний день бабьего лета. Считалось, что осень начинает двигаться навстречу зиме.
На Руси в этот день отмечали народный праздник — капустницу. Женщины, которые подавали на стол пироги с капустой, считались хорошими хозяйками. Молодые девушки и парни собирались в этот день на гуляние, девушки накрывали стол, а парни выбирали себе невест.
27 сентября множество примет предвещало наступления холодов: птицы улетали на юг, медведи ложились в берлогу, а змеи прятались в нору
Верующие всегда вкладывают духовный смысл в православные праздники. Воздвижения Креста Господня наравне с Пасхой и Рождеством Христовым имеет для христиан особое значение. Если вы так же будете бояться, это большое событие, не забывайте соблюдать традиции и приметы праздника, и тогда счастье не обойдет вас стороной.