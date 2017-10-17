26 продуктов, которые нужно употреблять для улучшения зрения

despravda | 17.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-16 22:26

26 продуктов, которые нужно употреблять для улучшения зрения
Без витамина А вы слепые.

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А вы знаете, как навести резкость в глазах?

Витамин А чрезвычайно важен для здорового зрения. Нормальный уровень защищает от воспаления и сухости глаз, а также от ночной слепоты. Дефицит витамина А может привести к уплотнения роговицы глаза и даже слепоты. А острая нехватка этого витамина может вызвать развитие кератомаляции – заболевание, поражающее саму роговицу глаз. Но выход есть — кушать правильные продукты!

Витамин А имеет такие полезные свойства:

— уменьшает воспаление, вызванные воздействием свободных радикалов

— замедляет процесс старения

— укрепляет кости

— поддерживает нормальную структуру генов

— поддерживает здоровье кожи

— улучшает способность клеток к видоизменению

— усиливает работу иммунитета

— предотвращает и лечит грипп и простуду

— борется против аутоиммунных заболеваний и таких видов рака, как рак кожи, горла, мочевого пузыря, легких, груди и рак простаты

— снижает риск возникновения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера

— борется с появлением акне

— улучшает состояние волос

Рекомендуемая суточная доза витамина А:

для детей:

— 1 – 3 года : 300 мкг в сутки

— 4 – 8 лет: 400 мкг в сутки

— 9 – 13 лет: 600 мкг в сутки

для взрослых:

— 14 лет и старше: 700 мкг в сутки (для женщин) и 900 мкг в сутки (для мужчин)

— беременные женщины: 750-770 мкг в сутки

— кормящие матери: 1200-1300 мкг в сутки

Ниже приведен список продуктов, богатых витамином А, которые помогут улучшить здоровье глаз.

Лучшие источники витамина А

1. Мускусная дыня

В ней содержится большое количество витаминов и полезных веществ, но при этом мало калорий и жиров. Одна мускусная дыня может содержать до 120% рекомендуемого суточного потребления витамина А.

2. Салат Айсберг

Зеленые листья салата Айсберг богаты витамином А. К тому же, одна чашка салата содержит всего 10 калорий, что делает его незаменимой диетической пищей.

3. Батат (сладкий картофель)

Кроме того, что он вкусный, батат еще и богат полезными компонентами. Один батат содержит около 430% суточной нормы потребления витамина А для взрослых, а также 103 калории.

4. Рыбий жир

Он доступен как в жидкой форме, так и в виде капсул. Кроме витамина А, рыбий жир также богат витамином D и Омега-3 жирными кислотами.

5. Манго

Эти плоды содержат много полезных компонентов. В одной чашке свежих плодов манго содержится 36% суточной нормы витамина А.

6. Зелень репы и турнепса

Темные листья зелени содержат мало калорий и богаты микроэлементами, в том числе и витамином А.

7. Цельное молоко

Кроме того, что оно вкусное и питательное молоко еще и богата на витамины А и D, белком, магнием и кальцием.

8. Мускатный тыква

В ней содержится бета-каротин, который потом в теле человека превращается в витамин А. Стакак мускатной тыквы содержит более 400% суточной нормы витамина А. К тому же, она богата калием, витамином С и клетчаткой.

9. Паприка

Одна столовая ложка этой специи содержит 69% суточной нормы витамина А. В добавок к этому, в ней содержатся также витамин С, кальций и калий.

10. Кудрявая листовая капуста

Она имеет приятный вкус и высокое содержание полезных веществ, а кроме того, листовая капуста в целом улучшает здоровье. А еще это один из лучших источников витамина А. Один стакан листовой капусты содержит до 400% его суточной нормы.

11. Зеленый горошек

Половина чашки горошка содержит 134% суточной нормы витамина А и всего 62 калории. К тому же, в нем много витамина В, С и К.

12. Курага

Сухофрукты вообще является прекрасным источником микроэлементов, антиоксидантов и полезных веществ. Чашка кураги, в частности, содержит 94% суточной нормы витамина А.

13. Папайя

Плод папайи богат витамином А, минералы, ферменты, антиоксиданты и другими витаминами. Одна небольшая папайя содержит 29% суточной нормы витамина А и 59 калорий.

14. Сушеный майоран

Это лучший источник витамина А. В одной порции майорана содержится 161% суточной нормы витамина А и 271 калория.

15. Зелень горчицы

Зелень горчицы, что содержится в одной порции салата составляет 118% суточной нормы витамина А и 15 калорий. К тому же, она богата клетчаткой, марганцем, кальцием, витаминами Е и С, соли фолиевой кислоты и белками.

16. Красный перец

Одна столовая ложка красного перца содержит 42% суточной нормы витамина А и 16 калорий.

17. Листья одуванчика

Зеленые листья одуванчика очень богаты кальцием, йодом и антиоксидантами, но при этом содержат мало калорий. Одна чашка листьей одуванчика составляет 100% суточного потребления витамина А и всего 25 калорий.

18. Сушеный базилик

100 граммов сушеного базилика содержат 15% суточной нормы витамина А и 251 калорию.

19. Морковь

Очень богата витамином А – один корнеплод содержит более 200% его суточной нормы. Кроме того, в моркови очень много витаминов В, С и К, магния и клетчатки.

20. Овсяная мука

Многие крупы и молочные продукты богаты такими витаминами, как витамин D и витамин А. Одна чашка овсяной крупы или муки содержит больше 29% суточного потребления витамина А.

21. Шпинат

Это один из богатейших источников витаминов А, С и К, а также кальция, железа и марганца. Одна порция шпината содержит более 49% суточной нормы витамина А.

22. Индюшиная печень

Тоже очень богата минералами и витаминами. Одна порция (100г) печени содержит 150% суточной нормы витамина А.

23. Сладкий перец

Богатый витаминами А и С, а также ликопином.

24. Персики

Они очень питательны и содержат в большом количестве железо, калий, марганец, кальций, фосфор и витамин С. Кроме того, один персик составляет 10% суточной нормы витамина А и всего 59 калорий.

25. Говяжья печень

В ней содержится очень много витаминов А и С. Ее также применяют при лечении анемии. Одна порция печени (100 г) составляет более 33% суточной нормы витамина А и 135 калорий.

26. Томаты

В помидорах много минералов и витаминов и мало калорий. Один средних размеров помидор составляет более 20% суточной нормы витамина А и всего 22 калории. А еще они содержат ликопин и витамин С.

Возможные побочные явления от употребления витамина А

Употребление слишком большого количества витамина А может навредить здоровью.

Так, передозировка может приводить к таким явлениям, как:

— снижение плотности костей

— желтуха

— потеря аппетита

— тошнота

— рвота

— раздражительность

— выпадение волос

— сухость кожи

— головные боли

— боль в суставах.

Витамин А может также вступать в реакцию с некоторыми медикаментами: оральными контрацептивами, препаратами для лечения рака и разжижения крови. Кроме того, люди, которые страдают от заболеваний печени или почек, должны посоветоваться с врачом прежде, чем принимать витамин А дополнительно.

Витамин А необходим для здоровья кожи и глаз, а также нормальной работы иммунной системы. Чтобы получать его ежедневно в нужном количестве, потребляйте необходимые овощи, фрукты и другие продукты. Не дайте шанса авитаминоза и тогда резкость в ваших глазах всегда будет идеальным!

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