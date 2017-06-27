26 июня. Началось закрепощение рабочих в СССР (1940)
В Советском Союзе не только превратили в рабов крестьянство (через коллективизацию, раскулачивание и Голодомор), но и умудрились превратить в крепостных другой «оплот» власти рабочих.
26 июня Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» (уголовная ответственность за опоздание на работу более чем на 21 минуту).
На час увеличивалась продолжительность рабочего дня (а для служащих учреждений и тех, кто достиг 16-и лет, – даже на два часа!), при этом уменьшалось количество выходных – раньше существовали шестидневки (5 дней рабочих, шестой – выходной), теперь выходным был лишь каждый седьмой день (воскресенье).
Но настоящей «изюминкой» стали пункты о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного учреждения (предприятия) в другую. Вот это и было введением настоящего крепостного права. Нарушение этого пункта каралось обязательным тюремным заключением на срок от 2-х до 4-х месяцев. За прогул наказывали исправительными работами по месту работы на срок до 6-и месяцев. Народным судам предлагалось все подобные дела рассматривать в 5-дневный срок, а приговоры исполнять немедленно.
Указ вступал в силу на следующий день (27 июня). Всего по этому указу осуждено свыше 3 млн человек.
Заметим, что СССР до 22 июня 1941-го не признавал себя участником Второй мировой войны, поэтому за советскими шаблонами подобные драконовские законы принимались в мирное время. Параллельно повышались нормы выработки, снижались расценки, а для колхозников невыполнение минимума трудодней приводило к уголовного преследования.
И именно в это время особую популярность приобрела песня «Широка страна моя родная», написанная Василием Лебедевым-Кумачем и Исааком Дунаевским для фильма «Цирк» (1936 г.), со словами: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
Сергей ГОРОБЕЦ, Украинский институт национальной памяти
по инф. Европейская Украина