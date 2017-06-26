26 июня 1940 – советская аннексия Бессарабии и Северной Буковины
26 июня 1940 г. «миролюбивый» Советский Союз в ультимативной форме потребовал от Румынии вернуть Бессарабию и передать Северную Буковину. Причем аргументация относительно Буковины претендовала на новое слово в мировой дипломатии: как «незначительное возмещение за большой ущерб, нанесенный Советскому Союзу и населению Бессарабии 22-летним румынским господством». Исходя из агрессивных сталинских планов Второй мировой войны, следует полагать, что ключевым здесь является слово «незначительное» – с явным намеком на продолжение процесса «возмещений».
А когда Румыния попыталась осторожно возразить приведенную аргументацию и обратить внимание на историю Бессарабии до 1918 г., нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил, что такие слова «не соответствуют ни историческому развитию, ни реальной ситуации».
Параллельно (очевидно, не надеясь на положительный ответ относительно такого наглого ультиматума) Советский Союз готовился к полномасштабному вторжению на территорию Румынии. Однако за несколько часов до начала операции румынский король Кароль II капитулировал, согласившись передать СССР очерчены территории.
За 6 дней (28 июня – 3 июля 1940 г.) советские войска полностью оккупировали территории Бессарабии (3,2 млн населения) и Северной Буковины (500 тысяч населения). На этих землях была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика.
Такие действия Советского Союза выходили далеко за рамки пакта Молотова – Риббентропа (тайного соглашения между СССР и Германией о разделе сфер влияния в Европе). В частности, Берлин признавал право СССР на Бессарабию, а вот требования относительно Буковины стали для него неожиданностью. Мягкие намеки, что без постановки этого вопроса гораздо проще было бы мирно решить проблему Бессарабии, разбились о неприступную позицию Москвы. Тогда Германия предложила компромисс: СССР заграбастывает Буковину, но возвращает золотой запас румынского Национального банка, вывезенный в декабре 1916 г. Но и здесь Молотов стоял стеной: Румыния и так достаточно долго эксплуатировала Бессарабию.
Советские войска заняли новый рубеж вечером 1 июля. Несмотря на отсутствие боевых действий, в результате Бессарабско-буковинского похода Красная армия потеряла погибшими 44 человека (29 убиты в мелких стычках с відступаючою румынской армией, 12 покончили жизнь самоубийством, 3 утонули во время переправ).
И последний штрих: только за первый неполный год советской власти на новых территориях было арестовано или депортировано более 85 тысяч местного люда и репатриировано в Германия около 125 тысяч немцев.
Сергей ГОРОБЕЦ, Украинский институт национальной памяти
по инф. Европейская Украина