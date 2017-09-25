25 сентября – Змеевик Автамон
2017-09-25 08:38
25 сентября – Змеевик Автамон
В это время отмечается память священномученика Автанома, который в 4 веке служил епископом в Италии.
Этот день считался важным для охотников, передает Rus.Media.
В это время отмечается память священномученика Автанома, который в 4 веке служил епископом в Италии. Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм. Император Диоклетиан, поощрял гонения на христиан, приказал схватить Автонома, но святитель сумел сбежать. В дальнейшем он продолжал проповедовать. Однажды его новообращенные разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого Автанома.
В народе Автамона величали Змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму.
Наши предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. «Автамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», — говорили люди.
Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.