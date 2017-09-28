25 кадров, из-за которых ты перестанешь верить своим глазам
2017-09-28 17:43
25 кадров, из-за которых ты перестанешь верить своим глазам
Чего только не увидишь!
Очень часто удачно подобранный ракурс или момент позволяют делать крайне забавные снимки, на которых сразу и не разберешь, что за чертовщина происходит, передает Rus.Media.
Чаще всего именно из-за ракурса начинают происходить невероятные вещи. Здесь и лишние конечности, и удивительные химеры, и прочие штуки.
На просторах Интернета такого очень много, но мы собрали для тебя лучшее, по нашему скромному мнению.
Сводные братья
А вот родные
У кого-то большие проблемы с кишечником
Милый цербер
Запутались бедолаги
Растет не по дням, а по ногам
Страшный сон архитектора
Дорога в разрезе
А у вас тоже непослушные локоны?
Кентавры существуют!
Эволюция бегемотиков
Ах, какие ножки
Виз
Любимая рука
Кого-то дома ждет сюрприз…
Злая собака
Заботливая куртка
Где кот?
Милая парочка, наверное
Пришельцы среди нас
Сиамские близнецы
Собаки тоже жидкость
А не маленькая для таких размеров?
Модник