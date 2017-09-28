25 кадров, из-за которых ты перестанешь верить своим глазам

despravda | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-28 17:43

25 кадров, из-за которых ты перестанешь верить своим глазам
Чего только не увидишь!

Очень часто удачно подобранный ракурс или момент позволяют делать крайне забавные снимки, на которых сразу и не разберешь, что за чертовщина происходит, передает Rus.Media.

Чаще всего именно из-за ракурса начинают происходить невероятные вещи. Здесь и лишние конечности, и удивительные химеры, и прочие штуки.

На просторах Интернета такого очень много, но мы собрали для тебя лучшее, по нашему скромному мнению.

Сводные братья

А вот родные

У кого-то большие проблемы с кишечником

Милый цербер

Запутались бедолаги

Растет не по дням, а по ногам

Страшный сон архитектора

Дорога в разрезе

А у вас тоже непослушные локоны?

Кентавры существуют!

Эволюция бегемотиков

Ах, какие ножки

Виз

Любимая рука

Кого-то дома ждет сюрприз…

Злая собака

Заботливая куртка

Где кот?

Милая парочка, наверное

Пришельцы среди нас

Сиамские близнецы

Собаки тоже жидкость

А не маленькая для таких размеров?

Модник

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