24 декабря – первые выборы в еще 4-х общинах Черниговщины
Сегодня, 12 октября, Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы еще в 49 ОТГ в Украине, среди которых 4 – на Черниговщине. «Рассмотрев обращение 17 областных государственных администраций … комиссия установила их соответствие требованиям … и назначила на воскресенье, 24 декабря 2017 года, выборы в 49 объединенных территориальных общинах, – говорится в официальном сообщении ЦИК. – В состав этих 49 ОТГ вошли 250 местных советов… по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие около 347 тыс. 400 человек».
В частности, в Черниговской области первые выборы 24 декабря 2017 года состоятся в 4-х ОТГ. В каких именно – ЦИК не сообщила… Три общины можно назвать с практически 100% уверенностью – Линовицкая, Городнянский и Варвинский ОТГ были готовы и ожидали на объявление выборов.
Но название еще одной общины пока является загадкой. По крайней мере, для широкого круга граждан.
Таким образом, по состоянию на 12 октября, в 2017 году первые местные выборы состоятся в 250 объединенных территориальных общинах. В частности, 29 октября 2017 года – в 201 ОТГ, 24 декабря 2017 года – в 49 ОТГ. Начало избирательного процесса объявлено с 4 ноября 2017 года. Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов старост сел, поселков 24 декабря 2017 года (.pdf) Напомним, что общее количество ОТГ, образованных в 2015-2017 годах составляет 413 из них: в 366 ОТГ состоялись первые местные выборы в 2015-2016 годах, в 47 ОТГ первые местные выборы состоялись в апреле 2017 года. После проведения первых местных выборов 29 октября и 24 декабря 2017 года в Украине будет действовать уже 663 добровольно объединенные территориальные общины.
Источник: ОТГ.сп.иа.