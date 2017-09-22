23 сентября стартует 10-й тур украинской Премьер-лиги. где смотреть матчи
2017-09-22 14:35
23 сентября стартует 10-й тур украинской Премьер-лиги. где смотреть матчи
Десятый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, матчи которого пройдут 23-24 сентября, откроют поединки с участием лидеров национального первенства киевского “Динамо” и донецкого “Шахтера”
Десятый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, матчи которого пройдут 23-24 сентября, откроют поединки с участием лидеров национального первенства киевского “Динамо” и донецкого “Шахтера”, передает Rus.Media.
В субботу, 23 сентября, “Шахтер” Кропивницкого встретится с местной “Звездой” (игру в 14.00 покажет телеканал “Футбол 2”), а “Динамо” при пустых трибунах столичного стадиона имени Валерия Лобановского сыграет с ровенским “Вересом” (19.30, “2+2”).
В воскресенье, 24 сентября, программу 10-го тура продолжат матчи каменской “Стали” и донецкого “Олимпика”, которые сойдутся на киевской “Оболонь-Арене” (14.00, “Футбол 1”), ФК “Мариуполь” и ФК “Александрия” (17.00, “Футбол 1”), львовских “Карпат” и одесского “Черноморца” (19.30, “2+2”), полтавской “Ворсклы” и луганской “Зари” (19.30, “Футбол 1”).
Турнирное положение после 9 туров: “Динамо” – 22 очка (после 8 игр), “Шахтер” – 22, “Ворскла” – 17 “Верес” – 15, “Мариуполь” – 14 (8), “Олимпик” – 13 , “Заря” – 9, “Звезда” – 8, “Александрия” – 7, “Карпаты” – 7, “Сталь” – 6, “Черноморец” – 5.