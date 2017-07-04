23 миллиона на транспорт: в Чернигове готовятся к зиме
04.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
КП «Парковка и рынок» на заседании исполнительного комитета утвердило свой устав с дополнительным выделением средств.
В этот раз они просят 23 миллиона гривен на закупку специального транспорта. Мол, часть необходимой техники уже закупили.
И сейчас надо готовиться к зиме и спецтехники не хватает.
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