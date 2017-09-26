23-летняя девушка забила насмерть 29-летнего мужчину лопатой и закопала его
2017-09-18 16:06
23-летняя девушка забила насмерть 29-летнего мужчину лопатой и закопала его
В Днепропетровской области 23-летняя девушка забила до смерти мужчину.
Как рассказала сама женщина, все произошло недалеко от лесопосадки в Долгинцевском районе, передает Rus.Media. Между парнем и девушкой возник конфликт, в результате которого женщина схватила лопату и ударила мужчину несколько раз по голове. Когда 23-летняя злоумышленница поняла, что ее товарищ мертв, она закопала труп в лесополосе.
Экспертиза показала, что мужчина умер в результате сильных черепно-мозговых травм. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить расследование. Сейчас девушка находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.