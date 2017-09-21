23-я сессия начинает работу: земли и антигрузинський демарш радикалов

magictr | 21.09.2017 | Новости | Комментариев нет

23-я сессия седьмого созыва Черниговского городского совета начала свою работу.

Зарегистрировались 32 депутата.

Среди вопросов на повестке дня много связаны с землей.

Также депутаты-радикалы будут предлагать осудить Саакашвили за события на границе, увольнять и назначать нового первого заместителя мэра и поддерживать рождаемость в городе.

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