23 июня чествования памяти жертв расстрелов заключенных в тюрьмах Украины
Отступая перед нацистами летом 1941-го, советская власть уничтожила в тюрьмах на территории Западной Украины, по разным оценкам, от 9 до 20 тысяч человек. Впоследствии уничтожения заключенных продолжалось в центральных и восточных регионах.
Одна из первых массовых экзекуций в рамках так называемого “разгрузки тюрем” состоялась именно 23 июня 1941-го в тюрьме Луцка. Архивные документы свидетельствуют, что по состоянию на 10 июня в тюремном отделении управления НКВД в Волынской области содержалось 2 117 заключенных: в основном активисты ОУН, священники, интеллигенция. В докладных записках начальнику тюремного отделения отмечалось, что в связи с боевыми действиями возле Луцка из-под стражи освободили малолетних, “указатели” и осужденных за мелкие преступления. Всего 84 человека. Остальных расстреляли из пулеметов и забросали гранатами.
В тюрьмах Львовщины экзекуции начались 22 июня – первыми расстреляли уже приговоренных к смертной казни. Из промежуточного отчета начальника тюремного отделения управления НКВД во Львовской области Лермана известно, что по состоянию на 24 июня в тюрьмах Львова и Золочева расстреляли 2 072 человека. 26 июня утвердили новые расстрельные списки – еще 2 068 человек убили в течение 24-28 июня. К последним относятся и те, кого советская власть арестовала после начала наступления Вермахта, не открывая должным образом дел.
5 июля 1941 года капитан госбезопасности Филиппов направил наркому Сергиенко докладную «Об эвакуации тюрем западных областей СССР», в которой указано количество расстрелянных. В городах Перемышль, Самбор и Стрый тогда Дрогобычской области уничтожили 1 368 заключенных, в тюрьмах Станиславской (ныне Ивано-Франковской) – 1 000 заключенных, в Ковеле на Волыни – 194, в Дубному Ровенской области – 260.
Также расстрелы произошли в Владимир-Волынском, Тернополе, Чорткове, Кременце. По данным советских официальных документов, во время так называемого «разгрузки тюрем» на Западной Украине уничтожили около 9 000 заключенных. Впрочем, по некоторым оценкам исследователей, речь идет о более 20 000 жертв.
Тела расстрелянных хоронили в спецместах, или же на территории самих тюрем. Бывало, что, спеша за приближения фронта, энкаведисты оставляли тела своих жертв незахороненими. В таком случае они становились материалом для нацистской пропаганды. Захоронения жертв этих расстрелов до сих пор обнаруживают в украинских городах.
В июне 2017 года в Луцке состоялись археологические раскопки на месте одного из таких захоронений. В яме диаметром 5 и глубиной 2 метра нашли останки 107 человек. Археологические раскопки проводило коммунальное предприятие Львовского областного совета по вопросам осуществления поиска захоронений участников национально-освободительных соревнований и жертв войн, депортаций и политических репрессий «Судьба». Как рассказали исследователи, тела лежали хаотично. Кроме человеческих останков, в яме обнаружили обожженные остатки документов, гильзы советского производства. По факту открытия массового захоронения людей, погибших насильственной смертью, управления Министерства внутренних дел в Волынской области открыло уголовное производство. Продолжается судебно-медицинская экспертиза найденных останков.
Также третий год подряд продолжается археологическое исследование территории двора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого”. В 1939-1941 годах, во время советской оккупации Львова, в здании располагалась тюрьма №1. Как рассказал директор музея, историк Руслан Забилый, исследователи нашли останки 23-х человек. В связи с находкой полиция открыла уголовное дело. Продолжается судебно-медицинская экспертиза. Вещественные находки на месте исследования свидетельствуют, что эти люди были убиты в период между 1939-1941-м годами. Среди прочего найдены гильзы от советского стрелкового оружия. Историки работают над тем, чтобы установить обстоятельства гибели похороненных во дворе бывшей тюрьмы людей.
23 июня ежегодно чтят память о расстрелянных на уровне отдельных общин.
Украинский институт национальной памяти продолжает призывать к общенационального чествования и освещение темы в средствах массовой информации.
Украинский институт национальной памяти
по инф. Европейская Украина