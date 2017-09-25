22 сентября – Всемирный день без автомобиля
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-09-22 06:46
22 сентября – Всемирный день без автомобиля
Иногда стоит отказаться от автомобиля в пользу велосипеда или пешей ходьбы (Фото: Darren Baker, Shutterstock).
Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day), ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта, передает Rus.Media. Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни».
Слишком большое количество машин — проблема не только больших городов. Это проблема уже достаточно давно является глобальной. Ведь автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека — подсчитано, что каждый день автомобиль убивает более 3000 человек. А каждую минуту с конвейера сходит новенький автомобиль-убийца — такова статистика.
При всем этом темпы производства продолжают расти: автомобиль находится на одном из первых мест среди самых рекламируемых товаров.
Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время По приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 тысячах городов мира.
Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Хотя бы раз в год.
Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия.