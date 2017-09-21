21 – сентября – Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера
2017-09-21 08:03
21 – сентября – Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера – нейродегенеративное заболевание.
Ежегодно 21 сентября во всем мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (World alzheimer’s Day), передает Rus.Media. Он был основан в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.
Болезнь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) – нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера (жидкая форма). В мире на сегодня более 35 миллионов людей, страдающих старческим слабоумием. По прогнозам экспертов, эта цифра будет неуклонно расти и к 2050 году достигнет 115 миллионов человек.
Еще врачи Древней Греции отмечали связь старости и ослабление ума, но только в начале 20 века немецкий психиатр Алоис Альцгеймер описал болезнь, названную впоследствии его именем. Анализ заболевания пятидесятилетней пациентки он опубликовал в 1906 году после ее смерти. Потом в медицинской литературе появилось еще несколько похожих описаний. Вскоре болезнь Альцгеймера была признана самостоятельным заболеванием.
Деменция – это прогрессирующий или хронический синдром, при котором происходит деградация и разрушение способности мыслить (то есть когнитивной функции) в большей степени, чем это происходит при нормальном протекании процесса старения. При деменции происходит снижение памяти, мышления, понимания, речи и способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать.
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев развития деменции. Деменция поражает людей во всех странах. Изучение деменции, в том числе болезни Альцгеймера, очень актуально, так как население мира быстро стареет.
Болезнь Альцгеймера является одной из самых распространенных форм деменции
Болезнь Альцгеймера поражает людей вне прямой связи с их образованием и уровнем жизни. Среди известных людей, склонных к болезни Альцгеймера Папа Римский Иоанн Павел II, 40-й президент США Рональд Рейган, премьер-министры Великобритании Гарольд Вильсон и Маргарет Тэтчер, премьер-министр Испании Адольфо Суарес, писатели Айрис Мердок и Терри Пратчетт, актеры: Питер Фальк и Анни Жирардо и многие другие.
Стоит отметить, что до сих пор, несмотря на периодические сенсационные заявления, не найдено средство борьбы с этим заболеванием. С помощью медицины можно только частично скорректировать состояние страдает болезнью Альцгеймера человека, сгладить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания.
Большая проблема в том, что родственники сначала не обращают внимания на некоторые странности в поведении пожилого человека, считая это проявлением характера человека, или просто старостью. А когда изменения в поведении и характере становятся опасными для близких и самого больного, родственники обращаются к врачам, но в большинстве случаев уже оказывается поздно. А время в такой ситуации наживаются недобросовестные врачи, которые утверждают, что могут вылечить эту неизлечимую болезнь.
Болезнь Альцгеймера ложится тяжелым бременем на семью и близких больного, особенно в нашей стране. Если у вас появилось подозрение на то, что кто-то из ваших близких подвержен этому заболеванию – изучайте информацию, обращайтесь к неврологу и психиатру, проводите необходимые исследования и обязательно начинайте раннюю коррекцию. И непременно заботьтесь о состоянии своего здоровья – его нужно много, так как уход за больными этим недугом связан с большими моральными, эмоциональными, физическими и материальными затратами.