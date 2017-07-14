2,1 миллиарда человек на Земле не имеют доступа к чистой воды – ВОЗ
По данным нового доклада Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, трое из десяти человек в мире (2,1 миллиарда) не обеспечены безопасным и легко доступным водоснабжением по месту жительства, а у шести человек из десяти (4,5 миллиарда) нет безопасных средств санитарии.
В опубликованном Совместной программой по мониторингу докладе представлены результаты первой глобальной оценки предоставления услуг водоснабжения и санитарии. Основной вывод доклада заключается в том, что слишком много людей, особенно в сельских районах, до сих пор не имеют доступа к этим услугам, сообщает ВОЗ.
“Безопасное водоснабжение, санитария и гигиена дома не должны быть привилегией только богатых людей или жителей городских центров, — отмечает Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. — Они принадлежат к наиболее базовым требованиям по охране здоровья человека, и все страны обязаны обеспечить, чтобы каждый имел к ним доступ”.
До сих пор во многих жилых домах, медицинских учреждениях и школах нет воды и мыла для мытья рук. Это подвергает риску болезней, в частности диареи, здоровье всех людей, но особенно детей младшего возраста. В результате ежегодно от диареи умирает 361 000 детей младше пяти лет. Неудовлетворительные санитарные условия и зараженная вода также способствуют передаче таких болезней, как холера, дизентерия, гепатит А и тиф.
Из 2,1 миллиарда человек, не имеющих доступ к безопасно организованным услуг водоснабжения, 844 миллионы людей не имеют в своем распоряжении даже базового доступа к питьевой воде. К их числу относится 263 миллиона человек, которым приходится тратить больше 30 минут на отбор воды из источников за пределами дома, а также 159 млн человек, которые, как и раньше, пьют неочищенную воду из поверхностных водоемов, таких как ручьи и озера.
Из 4,5 миллиарда человек не имеют доступа к услугам санитарии, 2,3 миллиарда до сих пор не имеют в своем распоряжении базовых санитарно-технических средств. Среди них 600 миллионов людей, как и раньше, пользуются туалетами или выгребные ямы совместно с другими домохозяйствами, а 892 млн человека — в основном в сельских районах — прибегающих к открытой дефекации. По мере роста населения открытая дефекация все чаще встречается в странах Африки к югу от Сахары и в Океании.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым