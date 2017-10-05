20 новых классных функций iOS 11, о которых ты скорее всего не знаешь

despravda | 05.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-04 20:14

20 новых классных функций iOS 11, о которых ты скорее всего не знаешь
И это не считая анимированных смайликов в сообщениях!

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Операционную систему iOS 11 называют самым амбициозным обновлением — и не только потому, что в нем есть действительно новые функции, но и некоторые сюрпризы, передает Rus.Media.

Клавиатура

«Одноручная ” клавиатура». Функция, которая ранее была доступна только на iPad, теперь доступна и в смартфоне. Фишку оценят любители набирать сообщения одной рукой на ходу. Активировать функцию можно в настройках клавиатуры.

Дополнительные символы на iPad. Длительное нажатие shift отражает альтернативные символы и цифры — не нужно переключаться из буквенной клавиатуры на цифровую. Эта функция, аналог QuickType, пригодится, когда нужно ввести сложный пароль или набрать адрес сайта.

Siri

Отныне с Siri можно будет не только разговаривать, но и переписываться. (Интроверты радуются). Функцию можно активировать в настройках. В следующий раз, когда ты обратишься к Siri, появится клавиатура.

Siri-переводчик. В Siri встроили Google Assistant, так что теперь, чтобы узнать перевод, достаточно спросить: «Как сказать слово на языке?». Ответ получишь в устном и письменном виде.

Центр управления

В Центр управления теперь можно добавлять ярлыки, например, Режим низкого потребления энергии, Размер текста, Заметки, Бумажник и др.

Карты

В iOS 11 добавили функцию зума одной рукой. Увеличить масштаб можно, как и раньше, двойным кликом по карте. А вот чтобы уменьшить, теперь достаточно дважды нажать и удерживать.

Режим полета. В картах Google выбери режим 3D, а затем активируйте функцию «Полет». Так можно будет увидеть большие города с высоты птичьего полета.

Wi-Fi

Когда два устройства с iOS 11 находятся рядом, и только один из них подключен к wi-fi, как только второй пользователь попытается подключиться, первый получит запрос поделиться паролем. В случае согласия второе устройство подключается автоматически, без ввода пароля.

Камера

В камеру наконец встроили возможность распознавать QR-код. Больше не нужно использовать сторонние программы.

Выравнивание. В режиме «Сетка» (можно активировать в настройках камеры) появилась новая функция. При съемке с небольшого расстояния в центре экрана появится два знака +. Чтобы кадр получился равным, их надо совместить на экране.

В «Живых» фото появилась функция редактирования. Теперь можно отключать звук и обрезать фото по аналогии с видео.

Функция «Живых» фото появилась в FaceTime. Во время разговора можно будет сфотографировать собеседника — правда, ему придет сообщение об этом.

Скриншоты

Теперь редактировать скриншот (обрезать или добавлять отметки) можно сразу, для этого не нужно заходить в галерею фотографий.

Safari

В настройках Safari активируйте режим «Без перекрестного отслеживания», который запрещает рекламу в барузере перебрасывать с одного сайта на другой без подтверждения пользователя.

Сохраненные пароли в Safari теперь будут автоматически подставляться в сторонние приложения.

iCloud

В настройках iCloud переименовали iTunes Store и Apple Store, а еще оно теперь предлагает рекомендации по экономии места. В первую очередь это будут логи старых бесед, удаление больших вложений iMessage и сохранения сообщений в iCloud.

Там же можно включить функцию очистки места. При недостатке свободного места на смартфоне придет сообщение о том, какие программы долго не используются и их можно удалить.

При низком заряде батареи (менее 30%) автоматически прекращается импорт фотографий в iCloud.

Телефон

Режим SOS. В настройках телефона можно активировать функцию «Автоматический вызов», который набирает 911, если быстро нажать кнопку Power пять раз.

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