20 новых классных функций iOS 11, о которых ты скорее всего не знаешь
2017-10-04 20:14
20 новых классных функций iOS 11, о которых ты скорее всего не знаешь
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Операционную систему iOS 11 называют самым амбициозным обновлением — и не только потому, что в нем есть действительно новые функции, но и некоторые сюрпризы, передает Rus.Media.
Клавиатура
«Одноручная ” клавиатура». Функция, которая ранее была доступна только на iPad, теперь доступна и в смартфоне. Фишку оценят любители набирать сообщения одной рукой на ходу. Активировать функцию можно в настройках клавиатуры.
Дополнительные символы на iPad. Длительное нажатие shift отражает альтернативные символы и цифры — не нужно переключаться из буквенной клавиатуры на цифровую. Эта функция, аналог QuickType, пригодится, когда нужно ввести сложный пароль или набрать адрес сайта.
Siri
Отныне с Siri можно будет не только разговаривать, но и переписываться. (Интроверты радуются). Функцию можно активировать в настройках. В следующий раз, когда ты обратишься к Siri, появится клавиатура.
Siri-переводчик. В Siri встроили Google Assistant, так что теперь, чтобы узнать перевод, достаточно спросить: «Как сказать слово на языке?». Ответ получишь в устном и письменном виде.
Центр управления
В Центр управления теперь можно добавлять ярлыки, например, Режим низкого потребления энергии, Размер текста, Заметки, Бумажник и др.
Карты
В iOS 11 добавили функцию зума одной рукой. Увеличить масштаб можно, как и раньше, двойным кликом по карте. А вот чтобы уменьшить, теперь достаточно дважды нажать и удерживать.
Режим полета. В картах Google выбери режим 3D, а затем активируйте функцию «Полет». Так можно будет увидеть большие города с высоты птичьего полета.
Wi-Fi
Когда два устройства с iOS 11 находятся рядом, и только один из них подключен к wi-fi, как только второй пользователь попытается подключиться, первый получит запрос поделиться паролем. В случае согласия второе устройство подключается автоматически, без ввода пароля.
Камера
В камеру наконец встроили возможность распознавать QR-код. Больше не нужно использовать сторонние программы.
Выравнивание. В режиме «Сетка» (можно активировать в настройках камеры) появилась новая функция. При съемке с небольшого расстояния в центре экрана появится два знака +. Чтобы кадр получился равным, их надо совместить на экране.
В «Живых» фото появилась функция редактирования. Теперь можно отключать звук и обрезать фото по аналогии с видео.
Функция «Живых» фото появилась в FaceTime. Во время разговора можно будет сфотографировать собеседника — правда, ему придет сообщение об этом.
Скриншоты
Теперь редактировать скриншот (обрезать или добавлять отметки) можно сразу, для этого не нужно заходить в галерею фотографий.
Safari
В настройках Safari активируйте режим «Без перекрестного отслеживания», который запрещает рекламу в барузере перебрасывать с одного сайта на другой без подтверждения пользователя.
Сохраненные пароли в Safari теперь будут автоматически подставляться в сторонние приложения.
iCloud
В настройках iCloud переименовали iTunes Store и Apple Store, а еще оно теперь предлагает рекомендации по экономии места. В первую очередь это будут логи старых бесед, удаление больших вложений iMessage и сохранения сообщений в iCloud.
Там же можно включить функцию очистки места. При недостатке свободного места на смартфоне придет сообщение о том, какие программы долго не используются и их можно удалить.
При низком заряде батареи (менее 30%) автоматически прекращается импорт фотографий в iCloud.
Телефон
Режим SOS. В настройках телефона можно активировать функцию «Автоматический вызов», который набирает 911, если быстро нажать кнопку Power пять раз.