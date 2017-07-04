20 минут такого привычного занятия поможет сжечь 100 калорий
Самым простым и доступным видом физической активности признаны ходьбу. Речь о самый безопасный вид фитнеса, ведь риск получить травму минимальная. При том можно откорректировать свой вес и уменьшить риск коронарной патологии сердца, инсульта и диабета, быстрее преодолеть последствия стресса.
Специалисты подсчитали, сколько нужно ходить для хорошего здоровья. О такое пишет zhyvyaktyvno.org.
– Если вы делаете 105 шагов в минуту, то это означает, что движетесь со скоростью примерно 1,9 км/ч.
– Прогулка пешком на расстояние 1,6 км за 20 минут помогает сжечь около 100 калорий.
— Избавитесь на 50% больше калорий, увеличивая скорость ходьбы с 3,2 км/ч до 4,82 км/час.
– Проходя 1,6 километра за 20 минут, человек тратит столько же энергии, что и во время плавания в течение 10 минут.
– 10 тысяч шагов в день равна 8 километрам.
Специалисты советуют придерживаться и определенных мер безопасности: сначала нужно идти
10-15 минут в небыстром темпе, тогда постепенно увеличивать интенсивность, двигаясь в течение 20-25 минут со скоростью пять–шесть километров за час, а дальше опять перейти на неспешный шаг в течение пяти минут. При выборе
места для прогулки отдавайте предпочтение холмистой местности.
И помните, ходьба является великолепным закатом, что приводит к полному оздоровлению и отличной физической формы!