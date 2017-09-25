20 абсолютно невинных фотографий, которые доказывают, что у вас пошлый разум!
2017-09-25 21:34
20 абсолютно невинных фотографий, которые доказывают, что у вас пошлый разум!
Иногда наш ум видит вещи весьма своеобразно, они ему кажутся неприлично чем на самом деле.
У большинства из нас есть тенденция видеть в обыденных вещах что-то вульгарное, независимо от того, специально ли мы об этом думали, или это было просто случайно, передает Rus.Media.
Иногда наш ум видит вещи весьма своеобразно, они ему кажутся пошлее, чем на самом деле.
Мы надеемся, что вам понравится!
Это просто клубника
Подождите, вам показалось, что она похожа на …? Как грубо, очевидно же, что это клубника!
Странная форма ветки
Возможно, вы подумали, что она похожа на мужскую пипирку, но нам кажется, что это просто большой палец странной формы.
Это всего лишь устрица!
Она подозрительная, скользкая, но не надо ее ни с чем перепутать!
Наросты на деревьях
Вам не нужно отводить глаза. Это просто наросты на деревьях. Это не грудь, не надо паниковать!
Сложные корни
Ладно, здесь мы согласимся, что у этого дерева довольно неприличный вид… Может, заплатить кому-то, чтобы сделать его поприличнее?
Это милый грибок
Не напоминает ли вам этот гриб сладкий и сочный персик?
Облака себя не контролируют
Некоторые люди видят лица в облаках, вы же, наверное, увидели …!
Странная форма
У этого дерева, несомненно, очень интересная форма, не так ли?
Кактус в шапочке
Думаем, что можно сказать, что этот кактус вас не уколет, если к нему прикоснуться!
Здесь ничего нет
Все абсолютно нормально, здесь нечего смотреть!
Распускается мак
Что? Не паникуйте, это всего лишь мак! Здесь тоже не на что смотреть!
Мы не можем это объяснить
Хорошо, мы тоже не можем это объяснить!
Это было неожиданно
Подождите, именно так растет еда? Как неожиданно!
Ствол дерева странной формы
Никто не ожидал увидеть на прогулке в лесу!
Просто трещина в стене
Это просто трещина в стене, все абсолютно нормально!
Свисающая ветка
Если вы пойдете погулять в лес, можно наткнуться на БОЛЬШОЙ сюрприз!
Естественное образование…
Не беспокойтесь, это фото абсолютно естественно!
Это было неловко
Для этой фотографии было выбрано неудачное время и неудобная позиция. Но получилось точно смешно.
Расставленные ветки
Пожалуйста, уберите это! Мы не хотим это видеть.
Скорее всего, вы не ожидали увидеть нечто подобное.
Но, как мы уже говорили, все абсолютно естественно. Если вы здесь увидели что-то пошлое, значит у вас озорной ум!