2 октября – Всемирный день архитектора
2017-10-02 08:15
2 октября – Всемирный день архитектора
Праздник был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА).
В 1985 году на собрании МСА было решено ежегодно праздновать всемирный день архитектуры в первый понедельник июля.
В 1996 году Международный союз архитекторов на 20-й генеральной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября, передает Rus.Media.
Международный союз архитекторов был создан сразу после второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий — последствий второй мировой войны. Сейчас в МСА насчитывается около ста национальных секций и более миллиона архитекторов.
Традиционно в этот день архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии.