2 октября – Международный день врача
2017-10-02 08:10
2 октября – Международный день врача
Профессиональный день работников здравоохранения отмечается по первым понедельникам октября по инициативе ВОЗ ООН как день солидарности и активных действий врачей всего мира.
Профессия врача относится к одной из древнейших. Первой профессиональной клятвой врача стала клятва Гиппократа, передает Rus.Media.
Слово «врач» происходит от староболгарского «врать». Сегодня слово «врать» имеет негативное значение, а много веков назад, вплоть до XIX века, «врать» означало бормотать, болтать, говорить. Поскольку знахари тех времен при лечении часто использовали заговоры и шептания, отсюда и появилось современное название их профессии — врач.
Украинские врачи отмечают профессиональный праздник День медицинского работника каждое третье воскресенье июня.