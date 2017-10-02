2 октября – Международный день врача

despravda | 02.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-02 08:10

2 октября – Международный день врача
Профессиональный день работников здравоохранения отмечается по первым понедельникам октября по инициативе ВОЗ ООН как день солидарности и активных действий врачей всего мира.

Профессия врача относится к одной из древнейших. Первой профессиональной клятвой врача стала клятва Гиппократа, передает Rus.Media.

Слово «врач» происходит от староболгарского «врать». Сегодня слово «врать» имеет негативное значение, а много веков назад, вплоть до XIX века, «врать» означало бормотать, болтать, говорить. Поскольку знахари тех времен при лечении часто использовали заговоры и шептания, отсюда и появилось современное название их профессии — врач.

Украинские врачи отмечают профессиональный праздник День медицинского работника каждое третье воскресенье июня.

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