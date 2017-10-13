18 правдивых фактов, в которые невозможно поверить!
2017-10-13 21:23
18 правдивых фактов, в которые невозможно поверить!
Наука идет вперед.
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Наука идет вперед, передает Rus.Media. С каждым днем она открывает человечеству все больше и больше фактов о нашем прекрасном мире. За всеми уследить невозможно.
Есть феномены, которые трудно объяснить, потому что человеческий мозг не настолько всесильна, чтобы разгадать абсолютно все. Кое-что следует просто принять как существующее независимо от того, осознаем мы это или нет.
Колибри — единственная птица, которая умеет летать задом наперед.
Бактерии, живущие в твоем организме, при наличии благоприятной среды, могут увеличивать количество клеток, из которых состоят, в 10 раз.
Отпечатки пальцев коалы нельзя отличить от человеческих отпечатков пальцев, даже если рассматривать их под микроскопом.
Животное тихоходки — самое неубиваемое животное на Земле. Оно способно выжить при температуре ниже нуля, в кипящей воде, в радиационной атмосфере и даже в вакууме.
Тираннозавры по отношению к стегозаврам жили так же давно, как и последние по отношению к нам. Они даже не сталкивались.
У дождевого червя пять сердец.
Сердце голубого кита настолько большое, что ребенок мог бы спокойно подплывать к нему по артериям животные.
ДНК человека на 50% совпадает с набором ДНК банана.
Мед — единственный продукт, который не портится.
День на Венере длится дольше, чем год.
В одном стакане воды молекул больше, чем стаканов воды во всех океанах планеты вместе взятых.
Теоретически, если ты «просверлишь» через планету Земля отверстие и прыгнешь в него, то окажешься на другом его конце через 42 минуты. Но не факт что живым.
Из космоса можно видеть разделение между западной и восточной Германией. Так происходит за счет того, что в этих регионах используются разные типы освещения.
На вершине Эвереста уже есть мобильная связь. 8848 м над уровнем моря.
За 14 лет до крушения «Титаника» была опубликована новелла о таком же по габаритам корабли, с тем же названием, который ушел под воду при подобных обстоятельствах.
Нил Армстронг вынужден был заполнить форму эмигранта после того, как вернулся с Луны.
Французский был официальным языком Англии более чем сто лет.
За две минуты мы делаем больше фотографий, чем все человечество за предыдущие 19 веков.