18 октября день православная церковь вспоминает святую мученицу Харитину
2017-10-18 08:11
18 октября день православная церковь вспоминает святую мученицу Харитину
В этот день Церковь Праздники (византийского обряда) отдает честь памяти святой мученицы Харитины.
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Один доброродний и богатый человек, по имени Клавдий, добрый и норовом, и милостив к убогим, увидел одну девушку весьма малую, ей было имя Харитина, которая еще в детстве по родителях своих осиротела, сжалился над ней и, взяв ее в свой дом, воспитал себе вместо дочери и полюбил ее, как родной себе дитя. Было-ибо, поистине, за что любить ее, потому что, когда выросла, не только в ней красота лица, но и приманка обычаев добрых оказалась: кроткая, смиренная, молчаливая, целомудренная и умная была, а еще больше: верная раба Христова и невеста; веруя в Него, разыгралось заботливой к нему любовью и Ему заручилась, дівство свое бережучи и живя на осібнім месте в уединении; не клал-ибо запретов тот, что воспитал, ее господин такого благого намерения, но радовался с целомудренной и святой жизни ее и личностную ей на безмов’я построил хоромину; в ней живя, училась в законе Господнем день и ночь, а верующих, посещавших ее, полезными словами учила, к спасению наставляя и приводя неверных к вере и жизни боговгодного.
В то время Диоклитіян, нечестивый царь, поднял гонение великое на христиан, и искали на мучения повсюду верных, а больше всего тех, о чеснотливе жизнь и разум которых слава проходила. И указана была святая Харитина перед комитом Домитіяном, что христианка является и многих эллинов обращает к христианской вере. Комит же то услышал, поэтому написал господина ее, повелевая, чтобы прислал к нему Харитину. Господин же, прочитав писание, поразился весьма и оделся во вретище, плакал за ней, видя, что невозможно противиться комитовій силе. Однако, сколько мог, противился присланным за ним воинам, плача и удерживая ее своими руками, не давая тем, что хотели забрать ее: воины-потому к себе тащили, а Клавдий, что был ей вместо отца, из рук своих не отпускал, сопротивляясь воинам. Праздники, зобабіч будучи тримана, говорит господина своего: “Пусти меня, господин мой, и не печалься, но больше радуйся; буду приятная жертва Богу за свои и твои грехи”. Воины же весьма разгневались, силой его рук, как волки овцу, выхватили и к комита повели. Провожая ее, Клавдий с плачем говоря: “Помяни меня в Небесного Царя, когда предстанешь перед Ним в лице святых мучениц”. И так святая Харитина была приведена к комита и стала пред ним, призывая сердцем своим Бога, своего помощника. Комит же спросил ее, говоря: “правда Ли то, что слышал о тебе, девица, что христианка ты и соблазняешь многих, приводя их к той же нечестивой веры?” Праздники же Харитина дерзновенно ответила, говоря: “То правда, что христианка я есть, то же вранье, что имела бы соблазнять людей. Не зваблюю, а от обольщения их спускаю и заблудших на путь истинный наставляю, приводя к Христа моего, Его же вера не нечестива, как ты кривословиш, но святая и праведная, а ваша вера всяческой нечистоты наполнена, потому всепоганим и лукавым бесам веруете и волю их творите”. Услышав это, комит весьма разгневался и повелел бить ее нещадно, также, наложив ей на шею железное узо, отослал ее на суд к Консулара, судьи неправедного. Судья же показал ей все катівське принадлежностей, тогда начал в нее говорить: “Помилуй себя саму, прежде чем будешь свирепыми погублена муками. Прими добрый совет и принеси бессмертным богам жертву, а затем пребольшие себе найдешь полезные вещи и богов умилостивиш, и в царя благодать получишь, и квітнучу юности своей красоту сохранишь целую и от жестоких мук неув’ядну”. Услышав это, мученица возвела к небесам глаза свои, оттуда помощи ища, также крестное знамение на себя наложила и начала к судье говорить: “Хитрый ты, судья, лукавый и ложный, но ничего не достигнет и хитрость твоя, не уловиш-потому что мне, лукавя, и не застрашиш, грозячи муками, и не сможешь, советуя, привести меня к вашему нечестие, и не изменишь крепкого во мне установку, чтобы за Христа страдать. Подумай ты, что тебе есть полезное, и не поклоняйся бездушным идолам, дабы не погиб с бесами, что их, как богов, уважаешь”. Судья же, услышав эти слова, начал насмехаться над ней и повелел остригти волос ее. Она же молчала, как овца безголосая, перед тем, что стрижет ее, в нутри только с любимым Женихом своим беседуя и моля Его, чтобы подал ей хорошо совершить подвига мучения. Когда же острижена была, то на глазах у всех новое волосы начали расти на голове ее, больше и лучше первого. Увидев это, судья наполнился гневом и повелел принести раскаленного угля, ним-ибо посыпал святую ее голову, весьма опаливши ее. Тогда уксус полив на опаленные тело, приумножал ее ярости болісті. Терпела то праздника, молясь к Господу и говоря: “Господи Иисусе Христе, помічниче крепкий тем, что уповают на Тебя, святых своих юношей посреди пламени палящего неопаленими совершил, то поспеши помочь мне и в муках, которые принимаю Тебя совета, укріпи меня, чтобы не сказали обо мне враги мои: “Где есть Бог?” После молитвы почувствовала облегчу болістям и поблагодарила Бога. Однако мучитель не перестал больше на нее находить муки и разжег рожна железные и провертів сочки ее, тогда зажженными свечами ребра ей опалил. Она ведь, природного огня будто не чувствуя, больше духовным пламенем божественной любви накалялась и не переставала сердцем и устами исповедовать имя Иисуса Христа. По тому осудил ее мучитель, чтобы в море была потоплена; и схватили ее слуги и повели к морю. Святая же, идя, кричала к Богу, говоря: “Благодарю тебя, Господи Боже мой, ради имени Твоего после огненного отопление пройду сквозь морскую воду; ты доброзволь явить меня чистой в день воскресения, но и теперь, как и всегда, покажи мне чудеса свои, чтобы ими больше было прославлено превеликое имя Твое вовеки”. Привели ее к морю, привязали большой камень к ее шее и бросили в глубину морскую. Когда же это произошло, то отвалился камень и потопивсь в море, праздники же, десницей Вышнего невидимо покріплена, стала поверх моря крепкими ногами и пошла по воде, как по твердому камню. Выйдя же на берег, пришла перед судью и сказал ему: “Видишь силу Христа моего, так что веруй в Него!” Судья же, увидев ее живую, что из моря вышла, удивился и, будто знетямившись, молчал. Тогда, едва придя в себя, говорит, что она волшебница есть и через волхвование вышла живая из моря. И повелел подчиненным схватить ее и нагую к колесу привязать, под кругом же понатыкали острого железного орудия, ножи и мечи, еще и много раскаленного угля насыпали и повелели слугам вращать круг с привязанной к нему святою, чтобы от острого прилаштованого под кругом орудия плоть ее роздроблювалася, а от раскаленного угля была опалена, двойную болість принимая. Когда слуги начали так мучить святую, тогда круг стал неподвижно, и руки мучителей ослабели, и раскаленный уголь погас, и праздника оказалась невредима, ангел бо Господень хранил и хоронил Христову невесту. Судья же большей наполнился ярости, повелел вырвать ей ногти на руках и ногах, тогда и зубы ему все выбить — она все это перетерпела мужественно. По тому задумал беззаконный дівство ее розтлити и повелел позвать много бессовестных мужчин, чтобы отдать ее на осквернение. Она же, услышав о такой замысел безбожный неправедного судьи, сказал: “Со мной есть Христос мой, который всю двуличную раду вашу разорит и теперь поймет к себе непорочную душу мою!” Сказав это, возвела очи горе и молилась усердно Богу, чтобы избавил ее от рук нечестивых. Когда было созвано безсоромників, уже они и взять ее хотели, то она отдала чистую и непорочную душу свою в руки Господа своего и осталось мертвое ее девичье тело посреди мерзких, наполненных нечистой похоти, стидомирників. Увидел же судья святую мертвую, повелел тело ее вложить в мех и, насыпав полный песка, бросить в море, и так в глубине морской потоплена праздника была мертвой, и, что поверх воды ходила, будучи жива. По трем дням морские волны поднялись и на берег ее вынесли — не имела никакого от воды зітління. Упомянутый же Клавдий, что вместо дочери своей воспитал святую, взял честное и многострадальное его тело, с плачем и радостью предал надлежащему погребению, славя Христа Спаса, что родился от Пречистой Девы, Ему же и от нас пусть будет честь и слава вовеки. Аминь.