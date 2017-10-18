18 октября – День памяти евангелиста Луки
2017-10-18 07:51
18 октября – День памяти евангелиста Луки
Святой апостол и евангелист Лука.
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Согласно преданию, Лука был сирийским врачом, из Антиохии, сопровождавшим апостола Павла, передает Rus.Media. Лука пересказывал предания об Иисусе на восточном побережье Средиземноморья, от Антиохии до Цезарии.
Очень хорошо отзываясь о бедности, евангелист Лука сам всю жизнь жил без имущества, его кормили и одевали общины. Примерно в 70 году его позвали в общины апостола Павла в Греции, чтобы больше узнать от него о Христе. Там он и умер в возрасте 84 лет.
Главной особенностью Евангелия от Луки является то, что оно написано как биография. При этом Лука подчеркивает, что Иисус происходит от Бога, так как в греческих биографиях древних мужчин непременно упоминается происхождение от какого-нибудь бога.
В Откровении Иоанна Богослова (Откр. 4:6-8) говорится о четырех животных, которые находятся у трона Бога на небесах наперебой восхваляют Господа. Эти животные похожи на льва, быка, орла, а у четвертого лицо как у человека. В соответствии с этим каждый из четырех Евангелистов получил в христианской традиции свой символ, который часто изображают на картинах. Символом евангелиста Луки является телец.
День евангелиста Луки, также как и трех других авторов Евангелия, отмечается в Православной и Римо-католической, а также в некоторых протестантских Церквях.