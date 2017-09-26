18-летняя девушка стала жертвой собственного мобильного телефона
2017-09-16 21:27
18-летняя девушка стала жертвой собственного мобильного телефона
18-летнюю девушку поразило током от зарядного устройства.
Юная жительница Доминиканской Республики Йоельмі Эрнандес погиб на глазах у своей матери, когда коснулась мобильного телефона, передает Rus.Media.
18-летнюю девушку поразило током от зарядного устройства.
Об этом пишет The Sun.
Женщина сразу же бросилась спасать дочку. Она пыталась привести ребенка в чувство, пока ждала “скорую”. Уже в больнице медики делали все возможное, чтобы реанимировать пострадавшую, однако удар током оказался роковым.
Как выяснили впоследствии, девушка не заметила оголенный провод, который выступил из расплавленного пластика зарядного устройства.
Сейчас полиция занялась расследование несчастного случая. Родственники Йоельмі уверяют, что виной смерти мог стать скачок напряжения, на который рассчитан устройство.