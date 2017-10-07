18 беременных знаменитостей, которые не постеснялись раздеться перед камерой
2017-10-06 21:07
18 беременных знаменитостей, которые не постеснялись раздеться перед камерой
Выглядят потрясающе!
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Материнство — это настоящее чудо, передает Rus.Media. Оно делает женщину по-настоящему женственной, чувственной и желанной.
Многие знаменитости снялись в откровенных фотосессиях, чтобы доказать всему миру, что беременность ничуть не портит красоту, а даже наоборот.
Ксения Собчак
35-летняя жена Максима Виторгана долго не соглашалась на съемку, чтобы не распространить сплетни. Но в итоге согласилась и снялась для обложки журнала Tatler и сразу была названа иконой женственности.
Екатерина Гордон
Журналистка поддержала флешмоб беременных женщин и сказала: «Я всю жизнь совершенно неосознанно разрываю стереотипы… Я натыкаюсь на них, и они меня раздражают, мне в них душно… Я вырываюсь из них как из кокона… Это вызывает раздражение или уважение… По-разному».
Кристина Агилера
Певица долго сомневалась прежде, чем дала согласие на съемку для журнала Marie Claire. Фанаты с восторгом воприняли фото и второй раз уже Кристина сразу же согласилась на еще одну фотосессию.
Моника Белуччи
Дважды принимала участие в откровенных фотосессиях и известная актрисса. В 2004 и в 2010 годах она снялась для журнала Vanity Fair.
Бритни Спирс
Целое шоу с переодеваниями певица устроила на 6 месяце беременности. Она снялась для журналов Q и Harper’s Bazaar в 2006 году.
Деми Мур
Новатором в этом плане стала именно Деми снявшись беременной для обложки Vanity Fair еще в 1991 году. Это и стало примером для многих мам.
Сидни Кроуфорд
В 1999 году супермодель подхватила идею. За это она получила множество обвинений в плагиате. Этому способствовала и надпись на обложке журнала W «Подвинься, Деми!».
Натали Портман
Актрисса с удовольствием согласилась на сессию для журнала Vanity Fair. Воплотив образ Деми Мур, она получила одобрение фанатов.
Шакира
По-настоящему рискованная фотосессия получилась у известной певицы. Она была на позднем сроке и собиралась рожать со дня на день. Во время съемок у нее начались ложные схватки, которые ужасно напугали всю съемочную группу.
Джессика Симпсон
Также снималась на очень позднем сроке, но здесь все обошлось без инцидентов.
Клаудия Шиффер
Модель ничуть не стеснялась под объективом Карла Лагерсфельда так и это была ее третья беременность.
Мэрайя Кэри
Певица разделась для фото близнецами. «Мои малыши все время толкались, особенно, девочка, которая наверняка вырастет настоящей звездой»
Мила Йовович
Последовала примеру своих коллег и снялась для журнала Jane. «Я хотела родить здорового ребенка с нормальным весом и поэтому ни о чем другом не думала. Мой огромный живот приводил всех в шок, а пресса писала, что я ожидаю двойню», — актрисса призналась в интервью.
Даутцен Крез
Супермодель не хотела раскрывать своего положения, но в итоге шокировала фанатов откровенным снимком на обложке журнала Glamour.
Миранда Керр
Певица разделась для фотосессии журнала W magazine. Патрик Демаршелье удалось сделать прекрасный снимок.
Кортни Кардашян
35-летняя женщина не раз говорила, что при беременности находится в полной гармонии с собой. Но все равно ее снимок для журнала DuJuor вызвал волну критики.
Келли Роуленд
Экс-солистка группы destiny’s Child тоже принимала участие в откровенных фотосессиях и призывает всех женщин не стесняться себя во время беременности. Ее фото были опубликованы в журнале Elle.
Брук Шилдс
Не сразу согласилась поддержать флешмоб, но в итоге приняла участие в фотосессии для журнала Vogue. Хотя разеваться она не стала.
Вот такой наглядный пример истинно женской красоты. Беременность — это тоже красиво, просто не нужно стесняться. Надеемся, эти фото сумели кого-то вдохновить.