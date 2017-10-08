17 стран с наилучшим качеством жизни для переезда
2017-10-08 16:11
17 стран с наилучшим качеством жизни для переезда
Один из крупнейших в мире финансовых конгломератов HSBC опубликовал ежегодный отчет о самых благоприятных для миграции странах,
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Один из крупнейших в мире финансовых конгломератов HSBC опубликовал ежегодный отчет о самых благоприятных для миграции странах, передает Rus.Media.
Ежегодное исследование основывается на результатах онлайн-опроса YouGov, в котором приняли участие почти 27 587 экспатов из 159 стран мира. Опрошенные финансовой организацией экспаты ответили на 27 вопросов, описывающих три субиндекса: экономика, жизненный опыт и семейная жизнь.
17. Испания
Испания заняла 17-е место, хотя у нее очень хороший показатель жизненного опыта — 0,62. Но плохие перспективы занятости означают более низкие зарплаты, что привело к снижению сводного индекса этой страны.
16. Португалия
В этом году Португалия вошла в топ рейтинга. Здесь 42% экспатов пенсионеры, по сравнению с 11% в глобальном масштабе, и их притягивает лучший климат, снижение стоимости жизни и более привлекательный образ жизни. Почти все экспаты (96%), уехавшие на пенсию в Португалию, оценили ее как хорошую или очень хорошую страну для заслуженного отдыха.
15. Оман
У богатого нефтью государства Персидского залива высокие показатели экономики и жизненного опыта на уровне 0,56 и 0,55 соответственно. Тем не менее, он занял 32-е место по субиндексу семейной жизни с 0,38 балла.
14. Индия
В сравнении с прошлогодним рейтингом, Индия поднялась на 12 мест вверх. На фоне масштабных экономических реформ экспаты в Индии сообщают о высоком уровне доверия к местной экономики (71% по сравнению с 65% в Южной и Центральной Азии и 53% в мире) и политической стабильности (58% по сравнению с 54% в региональном и 45% в глобальном масштабе).
13. Бахрейн
В Бахрейна общий показатель 0,51. Он набрал с 0,54 в субиндексах экономики и жизненного опыта, но субиндекс семейной жизни составляет здесь всего лишь 0,45.
12. Чехия
В Чехии субиндекс экономики составляет 0,56, жизненного опыта — 0,52, а семейная жизнь — 0,45.
11. Швейцария
В Швейцарии лучший экономический субиндекс — 0,69. Это страна с высочайшим рейтингом доверия к местной экономики и политической стабильности.
10. Объединенные Арабские Эмираты
ОАЭ привлекают широкий круг людей, которые хотят жить и работать далеко от дома. Три четверти экспатов заявили, что могут заработать больше в богатом нефтью государстве, чем в своей родной стране — как правило, в Европе или Южной и Центральной Азии.
9. Австрия
В Австрии показатели экономики и жизненного опыта составляют 0,56, а семейная жизнь — 0,44.
8. Швеция
В Швеции хорошие показатели всех субиндексов, но особенно касается семейной жизни.
7. Австралия
Экспаты переезжают в Австралии за солнечной погоды и хороших перспектив трудоустройства. Существует много причин остаться там. Более трети опрошенных считают, что в Австралии их социальная жизнь лучше, чем дома, а три четверти — что они хорошо интегрируются в местную культуру, по сравнению со средним общемировым показателем в 64%.
6. Канада
Экспаты в Канаде говорят, что их новый дом стабильный, безопасный и очень дружелюбный.
5. Нидерланды
Нидерланды стали лучшим местом для семейной жизни. Страна отличается хорошим здравоохранением, высоким качеством образования и благополучием детей экспатов.
4. Германия
Германия заняла 3-е место по субиндексу экономики и 5-е место по субиндексу семейной жизни с показателями 0,65 и 0,50 соответственно. Такую благостную картину подпортил показатель жизненного опыта 0,52 — 16-е место.
3. Новая Зеландия
Новая Зеландия — лучшее место для жизненного опыта с оценкой 0,61. 58% экспатов сказали, что они переехали туда, чтобы улучшить качество жизни.
2. Норвегия
В Норвегии последовательно высокие показатели всех субиндексов. Она занимает 2-е место по экономике, 6-е по жизненному опыту и 4-е по семейной жизни.
1. Сингапур
Азиатское островное государство, известное как город-сад, экспаты оценили как лучшее в мире уже третий год подряд. Сингапур оценивается значительно выше среднемирового уровня почти по всем показателям. Более четверти (26%) экспатов оценили систему образования Сингапура как «отличное» по сравнению с общемировым средним показателем в 10%, а 64% экспатов заявили, что их качество жизни улучшилось в результате переезда в Сингапур.