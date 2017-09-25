17-летняя мама семерых детей воспитывает их без участия родителей малышей… Она героиня или жертва своей глупости? (фото)
2017-09-24 22:11
17-летняя мама семерых детей воспитывает их без участия родителей малышей… Она героиня или жертва своей глупости? (фото)
Общество всегда относилось к молодым матерям весьма неоднозначно.
Общество всегда относилось к молодым матерям весьма неоднозначно, передает Rus.Media. Одни, глядя на этих девушек, презрительно поджимают губы и цедят что-то про неумение пользоваться презервативами.
Другие, считая, что ругать и стыдить уже бессмысленно, помогают попавшим в непростую жизненную ситуацию бедолагам.
Впрочем, мало кто из молодых матерей может похвастаться достижениями как у Памелы Вилларуель, жительницы аргентинского города Леонес.
В свои 17 лет девушка уже нянчит целую ораву малышей. Она успела родить не одного или двух, а семерых детей: одного мальчика и шесть девочек. К сожалению, родители малышей не поддерживают с Памелой никакой связи.
Первого ребенка девушка родила в 14 лет. Бурно развивались отношения оставили Вилларуэль с дочкой на руках, а незадачливый папаша спешно исчез. В следующем романе Памела родила две пары близнецов одну за другой. Однако возлюбленный девушки, подумав, что уж теперь-то она от него никуда не денется, начал распускать руки.
Дав парню от ворот поворот, Вилларуель на свою беду вляпалась в еще одни отношения. Сложно представить ощущения Памелы, когда она узнала, что снова беременна и снова двойней. К несчастью, третий возлюбленный девушки тоже исчез, едва услышав эту новость.
Сегодня Памеле помогают с воспитанием детей мать и отец. Хорошо, что местные власти не оставили юную многодетную мать в беде. Они выделили для большой семьи вместительный дом с земельным участком.
17-летняя мама много работает, чтобы хоть как-то прокормить детей, не полагаясь целиком и полностью на помощь родителей. Она не сидит сложа руки и пытается обеспечить своим детям светлое будущее.
Люди, однако, не оставляют Памелу в покое. Многие поддерживают ее, отправляя сочувственные письма или делая небольшие пожертвования. Но есть и такие, которые считают, что Вилларуель — жертва собственной халатности и неумения пользоваться контрацептивами.
По их мнению, семейство Памелы такими темпами скоро еще разрастется, а родители многодетной матери станут требовать у государства более вместительный дом. Как бы то ни было, остается лишь пожелать деткам Вилларуель здоровья и максимально счастливого детства!