16 октября – Всемирный день анестезиолога
2017-10-16 09:23
16 октября – Всемирный день анестезиолога
Анестезия — потеря чувствительности нервов.
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Искусственная анестезия применяется для обезболивания при хирургических операциях. Различают общую, местную и спинномозговую анестезию.
Как гласит история, 16 октября 1846 года зубной врач Томас Мортон, провел операцию под эфирным наркозом. Это день во всем мире и принято считать Днем анестезиолога.
Первым делом анестезиология распространилась на больных получавших различные оперативные вмешательства (хирургия и ее ответвления).
Анестезиология — раздел медицины, занимающийся изучением средств и методов обеспечения анестезии (то есть потери чувствительности, в том числе болевой) при различных острых болевых синдромах, шоковых состояниях, травмах, хирургических вмешательствах.