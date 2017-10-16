16 октября – Всемирный день анестезиолога

despravda | 16.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-16 09:23

16 октября – Всемирный день анестезиолога
Анестезия — потеря чувствительности нервов.

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Искусственная анестезия применяется для обезболивания при хирургических операциях. Различают общую, местную и спинномозговую анестезию.

Как гласит история, 16 октября 1846 года зубной врач Томас Мортон, провел операцию под эфирным наркозом. Это день во всем мире и принято считать Днем анестезиолога.

Первым делом анестезиология распространилась на больных получавших различные оперативные вмешательства (хирургия и ее ответвления).

Анестезиология — раздел медицины, занимающийся изучением средств и методов обеспечения анестезии (то есть потери чувствительности, в том числе болевой) при различных острых болевых синдромах, шоковых состояниях, травмах, хирургических вмешательствах.

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