16 молчаливых симптомов лейкемии, которые легко не заметить
2017-03-20 16:57
16 молчаливых симптомов лейкемии, которые легко не заметить
Лейкоз, или лейкемия, – вид рака, который поражает клетки крови и костного мозга.
Лейкоз, или лейкемия, – вид рака, который поражает клетки крови и костного мозга. Аномальные кровяные клетки вытесняют здоровые, что приводит к анемии, кровотечений, инфекций и патологических изменений в других органах и системах организма. Несмотря на всю опасность, эта болезнь сопровождается весьма незначительными симптомами, которые легко не заметить или списать на другие заболевания. Поэтому так важно знать, как именно проявляется лейкоз.
1. Повышенная утомляемость и слабость
Эти симптомы являются следствием анемии – дефицита красных кровяных телец. Вы можете ощущать незначительную усталость, но иногда случаются приступы слабости могут усиливаться.
2. Нехватка дыхания (одышка)
Часто больные испытывают одышку, им трудно говорить или ходить – они сразу же начинают задыхаться. Время пройти в соседнюю комнату, становится для них проблемой.
3. Беспричинное и широкая появление синяков
При лейкемии синяки могут возникать без видимой на то причины. Иногда незначительного прикосновения достаточно, чтобы у вас уже образовался огромный синяк. Это связано с недостаточным количеством тромбоцитов в крови. Чаще всего синяки появляются на руках и ногах.
4. Необычные кровотечения
Частые носовые кровотечения, кровоточивость десен, губ или внутренних органов также могут быть признаком лейкемии.
5. Петехии (мельчайшие кровоизлияния на коже или слизистых оболочках)
Петехии могут выглядеть, как маленькие красные точечки, нарисованные чернилами. Их легко не заметить, они безболезненны и чаще всего появляются на ногах в области лодыжек и щиколоток.
6. Увеличенные и опухшие десны
Наличие этого симптома при подозрении на лейкемию врачи проверяют первым. Вы можете испытывать дискомфорт и рыхлость десен, поэтому наверняка заметите эти изменения, передает Rus.Media.
7. Ощущение полноты в желудке или вздутие
Врачи называют это «быстрым насыщением». Через увеличение селезенки вы постоянно чувствуете себя так, как будто переели.
8. Дискомфорт и боль в верхней левой части живота
Увеличенная селезенка может также вызвать дискомфорт в желудке или даже резкую боль. Эту боль нельзя терпеть, так как часть селезенки может совсем отмереть.
9. Лихорадка или озноб
Эти симптомы у четверти больных лейкемией. Кроме того, субфебрильная температура (около 37 проЗ) – признак инфекции и ослабленной иммунной системы.
10. Ночная потливость
Обильное потоотделение по ночам является признаком многих заболеваний. Поэтому, если вы заметили, что в последнее время регулярно и обильно потеете во сне, — время обратиться к врачу.
11. Пульсирующие головные боли
Редкий, но очень опасный симптом лейкемии – пульсирующие головные боли. Они могут быть связаны с анемией или даже опасным для жизни кровоизлиянием в мозг.
12. Бледность
Обычно в дополнение к слабости, сонливости и одышки у больных прилагается еще и неестественная бледность, которая является следствием той же анемии.
13. Боль в костях
Лейкемия начинается в костном мозге, поэтому, если вы чувствуете что-то, начиная от слабо до сильной боли, крутящей, обратитесь к врачу.
14. Увеличенные лимфоузлы
Проверьте вашу шею, подмышки и паховые участки на наличие заметной, но безболезненной припухлости в лимфатических узлах. Ваши гланды и миндалины могут увеличиваться и уменьшаться в периоды инфекции, но если они остаются увеличенными или продолжают расти, это может быть признаком лейкемии или лимфомы.
15. Сыпь
Сыпь, связанная с лейкемией, может быть разной: от похожей на аллергическую крапивницу легкой сыпи до крупных подкожных бугорков. Однако у них есть одно общее: они будут расти и увеличиваться по мере прогрессирования болезни.
16. Частые повторяющиеся инфекции
Если даже незначительная инфекция беспокоит вас в течение длительного времени, а лечение не дает существенных результатов, возможно, вам следует сделать подробный анализ крови. Чувство, что вы постоянно на грани простуды, частые простудные и инфекционные заболевания наряду с другими подозрительными симптомами – серьезный повод обратиться к врачу и пройти детальное обследование.
Не стоит пугаться, если вы обнаружили у себя несколько из описанных выше симптомов. Чаще всего они могут быть симптомом других заболеваний или ослабленного иммунитета. Тем не менее, рекомендуем вам проходить регулярное и детальное медицинское обследование, ведь любую болезнь проще предупредить, чем лечить.
marketium