16-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в бикини
2017-08-07 15:58
16-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в бикини
Глядя на 16-летнюю дочь Веры Брежневой Соню Киперман, становится очевидно, что гены делают свое дело.
Наследница певицы растет копией своей звездной мамы и с каждым годом все больше становится похожей на нее, передает Rus.Media.
Недавно Соня опубликовала в Instagram несколько черно-белых фотографий в бикини. Некоторые из кадров сделаны под водой в бассейне. Эти снимки вызвали небывалый ажиотаж среди подписчиков девушки.
«Шикарно! Слов нет!», «Прикольная!», «Божественная!», «Красивая фигура!», «Красавица одно слово», «Прям мадам!», «Великолепная фигура. Вся в маму!», «Красавица. Ешь немного больше», «Супер!», «Очень красивая и фигура отпад», — написали поклонники Сони.
Киперман через год закончит школу. Все летние каникулы она проводит в путешествиях по разным странам, где набирается сил перед началом занятий. В одном из предыдущих интервью дочь артистки призналась, что хочет учиться в Лос-Анджелесе. Она также отметила, что определилась с будущей профессией, но рассказывать о ней не стала.