16-летняя дочь Синди Кроуфорд выложила фото в бикини
2017-10-09 19:30
16-летняя дочь Синди Кроуфорд выложила фото в бикини
Красоту Кайи невозможно спрятать.
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Успех в модельном бизнесе 16-летней Кайе Гербер (Kaia Gerber) пророчили с самого детства, передает Rus.Media. И хотя Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) была против того, чтобы ее дочь становилась манекенщицей, с годами она поняла: красоту Кайи невозможно спрятать.
Так, в этом году на Неделе моды в Париже юная модель стала настоящей звездой. Она приняла участие в нескольких показах и бесчисленных фотосессиях. Кроме того, наследница Синди сотрудничает с такими брендами, как Versace, Alexander Wang, Miu Miu, Marc Jacobs, Chanel и другими.
Недавно на странице Гербер в Instagram появился ее снимок в белоснежном бикини, сделанный в Малибу. Судя по всему, девушка отдыхает и восстанавливает силы после напряженного рабочего графика мировых недель моды.