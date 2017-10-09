16-летняя дочь Синди Кроуфорд выложила фото в бикини

despravda | 09.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-09 19:30

16-летняя дочь Синди Кроуфорд выложила фото в бикини
Красоту Кайи невозможно спрятать.

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Успех в модельном бизнесе 16-летней Кайе Гербер (Kaia Gerber) пророчили с самого детства, передает Rus.Media. И хотя Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) была против того, чтобы ее дочь становилась манекенщицей, с годами она поняла: красоту Кайи невозможно спрятать.

Так, в этом году на Неделе моды в Париже юная модель стала настоящей звездой. Она приняла участие в нескольких показах и бесчисленных фотосессиях. Кроме того, наследница Синди сотрудничает с такими брендами, как Versace, Alexander Wang, Miu Miu, Marc Jacobs, Chanel и другими.

Недавно на странице Гербер в Instagram появился ее снимок в белоснежном бикини, сделанный в Малибу. Судя по всему, девушка отдыхает и восстанавливает силы после напряженного рабочего графика мировых недель моды.

 

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